Tornano i disagi idrici nell’Ennese per le condotte colabrodo

Una vasta porzione di territorio ennese appresta a vivere una settimana di pesanti disagi sul fronte dell’approvvigionamento idrico. La società Siciliacque ha infatti comunicato l’interruzione temporanea dell’esercizio dell’acquedotto “Ancipa Basso” a partire dalle ore 08:00 di mercoledì 20 maggio. Il blocco si è reso necessario per consentire l’esecuzione di una serie di interventi urgenti e indifferibili di manutenzione sulla rete.

I tempi

I lavori si protrarranno per diversi giorni, costringendo numerosi Comuni dell’Ennese a fare i conti con sospensioni totali dell’erogazione o gravi disservizi. Le tempistiche per il ritorno alla normalità variano da zona a zona, con i disagi più lunghi che si trascineranno fino alla serata di sabato 23 maggio.

La mappa dei disagi e il calendario dei ripristini

La sospensione colpirà in modo differenziato i centri urbani e le aree industriali collegate all’infrastruttura. Di seguito il quadro dettagliato delle zone interessate:

Enna e l’area industriale: Nel capoluogo, lo stop riguarderà Enna Alta e una fitta serie di arterie e contrade (tra cui via della Resistenza, via Borremans, via Michelangelo, via Raffaello Sanzio, C.da Torre, C.da Sacchitello, C.da Scarlata e C.da Santa Caterina). Qui, così come nell’intera Area Industriale ASI Dittaino, l’acqua mancherà dalle 08:00 del 20 maggio fino alle 18:00 di venerdì 22 maggio.

Gagliano Castelferrato e Agira: Rubinetti a secco negli stessi giorni anche a Gagliano Castelferrato (centro abitato) e ad Agira (limitatamente alle utenze servite dal Serbatoio Castello). In questo caso il ripristino è stimato per le 13:00 di venerdì 22 maggio

I disagi più lunghi (Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera): Situazione più complessa per i residenti di Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe. Nei tre centri abitati si verificheranno pesanti disservizi che si prolungheranno fino alle 20:00 di sabato 23 maggio.

Barrafranca e Pietraperzia: A Barrafranca l’erogazione sarà totalmente sospesa per le utenze collegate al Serbatoio Amandes fino alle 18:00 del 23 maggio. Nello stesso lasso di tempo, i residenti di Pietraperzia dovranno fare i conti con potenziali e diffusi disservizi alla rete cittadina.