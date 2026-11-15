Centenario della Provincia di Enna, Med. Mez. rilancia la proposta di una “Provincia dei Cittadini”

Il convegno per il Centenario della Provincia di Enna (1926–2026), svoltosi il 13 novembre nel Salone di rappresentanza della Prefettura, ha riunito studiosi, amministratori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni europee. La partecipazione del pubblico e il livello delle relazioni hanno sostenuto il confronto lungo entrambe le sessioni, dalla ricostruzione storica e giuridica dell’ente alle prospettive di sviluppo per i Comuni dell’Ennese. A promuovere la giornata sono stati il Centro Studi Med. Mez. “Napoleone Colajanni”, l’Università Kore e il Libero Consorzio Comunale di Enna.

“Il rischio più grande è che questi fenomeni vengano considerati inevitabili”, dichiara Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med. Mez., riferendosi allo spopolamento e ai divari che pesano sulle aree interne. Richiamando il Rapporto Svimez, Garofalo lega le prospettive dell’Ennese alla possibilità di garantire servizi, migliorare i collegamenti e creare opportunità di lavoro. Indica nel patrimonio culturale e ambientale, nell’Università Kore, nelle competenze delle imprese e nei legami con gli ennesi che vivono fuori dalla Sicilia le risorse da cui partire.

La proposta di una “Provincia dei Cittadini” nasce dalla necessità di coordinare scelte e progetti che interessano più Comuni. La Provincia, sottolinea Garofalo, “serve a tenere insieme ciò che i singoli comuni, da soli, riescono, con sempre più fatica a realizzare”. Dalla progettazione all’accesso alle risorse, dalle infrastrutture alla formazione, la collaborazione tra i Comuni può dare più forza alle priorità del territorio nel dialogo con la Regione, lo Stato e le istituzioni europee.





La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Ignazio Portelli, prefetto di Enna, Cataldo Salerno, presidente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, e Michele Sabatino, assessore comunale. È intervenuto anche l’assessore regionale Francesco Colianni, su delega del presidente della Regione Siciliana, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

A introdurre i lavori sono stati Cataldo Salerno e Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med. Mez.

La sessione mattutina “Dalla Provincia al Libero Consorzio”, moderata da Fausto Vecchio, ha riunito i contributi di Andrea Miccichè, Sebastiano Fazzi, Andrea Patanè, Massimo Greco, Serafina Buarné e Roberto De Maria. Nelle conclusioni, la professoressa Ida Nicotra ha collegato le trasformazioni istituzionali dell’ente alla riflessione sul ruolo che la Provincia può svolgere oggi per i Comuni e le comunità dell’Ennese.

La sessione pomeridiana, “Dal Libero Consorzio alla nuova Provincia”, moderata dalla giornalista Manuela Acqua, ha riunito Pino Cappochin, Mario Alvano, Nino Grippaldi, Raffaele Stancanelli e Giuseppe Lupo. Giorgio Marasà ha partecipato con un contributo scritto, letto da Paolo Garofalo. Il confronto ha riguardato la pianificazione di area vasta, la collaborazione tra i Comuni, il rapporto tra formazione e impresa e le opportunità che le politiche europee di coesione possono offrire alle aree interne.

Dopo le conclusioni di Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, la giornata si è chiusa con la consegna degli attestati al merito istituzionale agli ex presidenti della Provincia Regionale di Enna.

Il Centro Studi Med. Mez. ringrazia la Prefettura di Enna per l’ospitalità, l’Università Kore e il Libero Consorzio per la collaborazione, i relatori, i moderatori e il pubblico che ha seguito i lavori.

Per Med. Mez., il valore di giornate come questa è nella possibilità di discutere insieme, in pubblico, di scelte che riguardano la vita di chi abita nell’Ennese. Dai collegamenti tra i paesi all’accesso ai servizi, il confronto aiuta a capire quali decisioni richiedano una collaborazione tra i Comuni e quale ruolo la Provincia possa assumere per sostenerla.











