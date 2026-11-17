La Sicilia prova a rafforzare il proprio ecosistema dell’innovazione, mettendo in connessione università, imprese, startup e investitori. È partita martedì 17 novembre l’Innovation Week 2026, manifestazione promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, in programma per quattro giorni tra Palermo e Catania. Un calendario di appuntamenti che punta a trasformare idee e competenze in nuove opportunità imprenditoriali, accompagnando i progetti dalla fase iniziale fino al confronto con il mercato.

Dopo la presentazione istituzionale a Palazzo dei Normanni, la rassegna entra nella fase operativa con incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai principali ambiti dell’innovazione.

Fare sistema per trattenere i talenti

La costruzione di una rete tra i diversi soggetti dell’ecosistema siciliano è la priorità indicata da Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island. Il coinvolgimento degli atenei, pubblici e privati, compresa l’Università Kore e la Lumsa, punta soprattutto a creare occasioni per gli studenti e favorire la nascita di una nuova generazione di imprenditori.

«L’importante è fare rete», sottolinea Semilia, spiegando che la Fondazione lavora alla costruzione di un’infrastruttura relazionale e cognitiva capace di avvicinare operatori, università e mondo produttivo.

Un altro tema riguarda la gestione delle informazioni e l’impiego delle nuove tecnologie. Gianni Messina, responsabile tecnologico della Fondazione, illustra il lavoro su strumenti sviluppati internamente per garantire sicurezza dei dati, rispetto dei consensi e utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. La tecnologia, secondo questa impostazione, deve rimanere uno strumento governato dalle persone, senza sostituirne il giudizio.

Turismo ed economia sociale aprono la manifestazione

La prima giornata ha coinvolto contemporaneamente Palermo e Catania. Nel capoluogo etneo si è svolto il forum sull’economia sociale «Sicilia che Innova», mentre a Palermo è andata in scena la nona edizione del Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo.

Il programma palermitano ha previsto quattro tavoli tematici sulle prospettive del comparto turistico e la presentazione di cinque startup finaliste. Davide Damiani, rappresentante di Repower, ha evidenziato il ruolo dell’iniziativa nel sostenere progetti capaci di introdurre innovazione nel settore e accompagnarli verso una crescita imprenditoriale.

Al centro della trasformazione delle imprese c’è anche la digitalizzazione. Camillo Gioè, di Elmi, ha richiamato in particolare le opportunità offerte da cybersecurity e intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di integrare le competenze tecnologiche nei processi aziendali.

Startup, formazione e nuove opportunità per i giovani

Mercoledì 18 novembre l’attenzione si sposterà all’Università di Palermo con l’Innovation Lab e il Bootcamp dedicato ai progetti imprenditoriali. L’attività sarà coordinata da Danilo Mazzara, CEO di Skillforequity, e servirà anche a selezionare le startup finaliste che parteciperanno all’appuntamento conclusivo del 20 novembre.

Il percorso formativo punta a mettere in contatto giovani aspiranti imprenditori e competenze necessarie per trasformare un’idea in un’attività concreta. Giuseppe Biundo, founder di CoPlus, richiama proprio la necessità di rafforzare la cultura d’impresa tra le nuove generazioni: secondo Biundo, il talento siciliano non manca, ma occorre creare condizioni e strumenti perché i giovani possano sviluppare i propri progetti senza essere costretti a cercare opportunità altrove.

Investor Day e finale il 20 novembre

La giornata di giovedì 19 novembre sarà dedicata al Patic Investor Day, appuntamento pensato per favorire l’incontro tra startup e investitori e facilitare l’accesso ai capitali.

La manifestazione si concluderà venerdì 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, con la finale e l’assegnazione del Premio Innovation Island 2026.

Sul percorso di crescita dell’ecosistema dell’innovazione è intervenuto anche Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale alle Politiche giovanili e all’Innovazione di Palermo. Ferrandelli ha richiamato gli investimenti di Patic e il lavoro con la Regione, citando anche l’attrattività del capoluogo per i nomadi digitali: secondo i dati riferiti dall’assessore, la città ha acquisito 12 mila nuovi cittadini appartenenti a questa categoria e punta a consolidare la propria posizione tra le destinazioni internazionali più attrattive.

L’obiettivo complessivo dell’Innovation Week è fare in modo che le competenze e le idee presenti nell’Isola possano trovare occasioni di sviluppo, investimenti e sbocchi imprenditoriali sul territorio.