Startup e giovani, la Sicilia prova a fermare la fuga dei talenti: al via Innovation Week

La Sicilia dispone di università, centri di ricerca, startup e competenze tecnologiche, ma la sfida è riuscire a mettere queste risorse in rete per trasformarle in sviluppo economico e occupazione qualificata. È la scommessa alla base di Innovation Week 2026, la manifestazione in programma dal 17 al 20 novembre tra Palermo e Catania, che punta a rafforzare il collegamento tra ricerca, imprese, giovani innovatori e investitori.

L’iniziativa si inserisce nel progetto della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, nata con l’obiettivo di superare la frammentazione dell’ecosistema regionale e creare collaborazioni durature. Non soltanto incontri e convegni, dunque, ma occasioni per accompagnare le idee imprenditoriali dalla fase iniziale fino alla ricerca di investimenti e opportunità di mercato.

La sfida: trasformare i talenti in opportunità per la Sicilia

Il tema è soprattutto quello delle prospettive per le nuove generazioni. La possibilità di sviluppare un progetto imprenditoriale nell’Isola, senza essere necessariamente costretti a trasferirsi altrove, passa anche dalla capacità di creare connessioni tra chi fa ricerca, chi produce innovazione e chi dispone delle risorse per sostenerla.

«La Sicilia dispone già di talenti, ricerca, imprese e infrastrutture. Il passaggio decisivo è farli lavorare insieme, costruendo relazioni che durino oltre i singoli eventi», spiega Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island.

Una necessità resa ancora più evidente dalla trasformazione tecnologica in corso. Intelligenza artificiale e robotica stanno modificando i processi produttivi e il mercato del lavoro, rendendo sempre più importante la collaborazione tra competenze diverse. «Fare network oggi non è più soltanto un’opportunità, ma una necessità strategica», sottolinea Semilia.

Quattro giorni tra Palermo e Catania

Il programma si apre il 17 novembre con due appuntamenti. A Palermo si svolgerà il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo, con tavoli tematici, presentazioni delle startup e premiazione dei progetti selezionati. A Catania, invece, il forum «Sicilia che Innova», organizzato da Isola, sarà dedicato all’economia sociale e alle esperienze imprenditoriali capaci di generare ricadute positive sui territori.

Mercoledì 18 novembre l’Università di Palermo ospiterà l’Innovation Lab/Boot Camp, un percorso di formazione e accompagnamento rivolto ai candidati al Premio Innovation Island. Sono previste masterclass su comunicazione, coding, intelligenza artificiale e modelli di business, oltre a sessioni di mentoring e presentazioni davanti al Comitato di Valutazione.

Giovedì 19 novembre sarà invece la giornata del Patic Investor Day, organizzato con il Comune di Palermo e Sispi, per favorire l’incontro tra progetti innovativi e potenziali investitori.

Il Premio Innovation Island guarda alle sfide dell’intelligenza artificiale

La manifestazione si concluderà venerdì 20 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo con il Premio Innovation Island 2026. Il filo conduttore sarà «il giudizio», inteso come capacità umana di scegliere e valutare in una fase in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il rapporto con la conoscenza e i processi decisionali.

Nel corso della giornata si discuterà di cybersecurity, strategie industriali, innovazione dello Stato, infrastrutture della competitività, educazione e intelligenza artificiale. Spazio anche ai progetti finalisti, che presenteranno le proprie idee davanti a imprese, startup, università e investitori. La premiazione è prevista alle 17.

Tra i temi del confronto figura anche l’interrogativo «16 Poli, un ecosistema?», che richiama una delle questioni centrali per il futuro dell’innovazione siciliana: riuscire a trasformare le tante iniziative presenti nell’Isola in una rete realmente integrata.

Gli universitari protagonisti dei progetti

Un’attenzione particolare sarà riservata agli studenti, coinvolti attraverso due percorsi. Con «Matricole dell’Innovazione» gli iscritti ai corsi di laurea triennale potranno incontrare founder e protagonisti dell’ecosistema imprenditoriale, portando anche sul palco una propria lettura critica dell’esperienza.

Gli studenti magistrali saranno invece coinvolti in «S3 Shadow», un’attività di analisi della coerenza dei progetti candidati con la Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027, con la produzione di un report destinato ai decisori pubblici.

L’obiettivo è avvicinare sempre più formazione universitaria, ricerca e mondo produttivo. Perché la sfida dell’innovazione siciliana non riguarda soltanto la capacità di generare nuove idee, ma soprattutto quella di creare le condizioni affinché possano diventare imprese, lavoro e sviluppo all’interno dell’Isola.