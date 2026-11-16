Enna, FISAR porta a tavola i vini di Montalcino e Bolgheri: cena il 1° dicembre

Un viaggio enologico dalla Toscana alla tavola ennese, con i vini di Montalcino e Bolgheri abbinati a una proposta gastronomica che valorizza anche i sapori del territorio. È la nuova iniziativa della delegazione FISAR Enna, in programma martedì 1° dicembre alle 20 da Spaccio Bio – Bottega con Cucina.

La serata sarà dedicata alla conoscenza di due importanti aree vitivinicole toscane, attraverso una selezione di etichette accompagnate da un menu articolato in tre portate.

I sapori del territorio incontrano i vini toscani

La proposta gastronomica, curata dalla chef Anna Tinebra, si aprirà con salumi e formaggi artigianali e verdure di stagione. A seguire, i maccheroni alla Castrogiovannese con sfilacciato di Cinisara, cacao amaro, cannella e mollica croccante aromatizzata alle erbe. Il secondo sarà uno stracotto di vitello su vellutata di zucca Hokkaido, con chips di barbabietola e insalatina fresca.

Un percorso nel quale la cucina locale dialogherà con le caratteristiche dei vini provenienti da Montalcino e Bolgheri.

FISAR Enna e Spaccio Bio insieme per la degustazione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la delegazione FISAR Enna e Spaccio Bio. Accanto alla chef Anna Tinebra, che curerà il menu, ci sarà Stefano Di Vita, impegnato nell’accoglienza degli ospiti in sala.

La serata vuole essere anche un’occasione di incontro e convivialità, nel segno della cultura del vino e della scoperta di nuovi territori attraverso il calice.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare FISAR Enna attraverso le pagine ufficiali Facebook e Instagram oppure scrivere a enna@fisar.com.