Degustazione FISAR Enna sui vini Ziliani: focus su Franciacorta e Bolgheri

Si è svolto a Enna un appuntamento organizzato da FISAR Enna, dedicato ai vini della famiglia Ziliani. All’incontro hanno preso parte oltre 30 persone tra soci e appassionati, confermando l’interesse verso le attività di approfondimento promosse dall’associazione.

Due territori al centro del racconto

La degustazione ha proposto un percorso tra Franciacorta e Bolgheri, mettendo in evidenza caratteristiche e differenze tra due aree significative del panorama enologico italiano. In assaggio sia spumanti metodo classico sia vini rossi, rappresentativi dei rispettivi territori.

La conduzione tecnica della serata

A guidare l’incontro è stato Gaetano Pagnotta per Berlucchi, che ha illustrato i vini in degustazione fornendo elementi utili alla lettura dei prodotti, tra aspetti produttivi e identità aziendale.

Un momento di condivisione

Come evidenziato dal delegato Giuseppe Minissale, l’iniziativa ha coinvolto anche partecipanti esterni all’associazione. La serata si è svolta in un clima informale, in linea con l’obiettivo di FISAR di diffondere la conoscenza del vino attraverso momenti accessibili e condivisi.