A due giorni dallo sciopero generale del 20 novembre, il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini è stato oggi a Enna. In mattinata ha partecipato a un’assemblea dei lavoratori del cantiere Webuild di Mulinello, impegnati nel raddoppio ferroviario. Nel pomeriggio, al Teatro comunale Neglia, ha incontrato le associazioni studentesche siciliane e ha parlato ai giornalisti.

Contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze per sanità, scuola e lavoro

Il cuore della proposta riguarda le risorse. “I soldi si vanno a prendere dove sono, è molto semplice”, ha detto Landini, secondo cui c’è “una concentrazione di ricchezza in Italia e nel mondo che non ha precedenti”. La Cgil propone un contributo di solidarietà su chi ha “una capacità patrimoniale superiore ai 2 milioni di Euro”, una platea che il segretario ha definito di “qualche migliaia di persone”.

Secondo Landini, un prelievo dell’1% varrebbe 25 miliardi. Nelle sue parole, “significa poter mettere a disposizione di tutti i cittadini di tutto il paese” quelle risorse, da destinare a sanità, scuola e lavoro, compresi salari e assunzioni straordinarie negli ospedali e nelle scuole. La Cgil ha depositato in Parlamento una proposta di legge per aumentare la spesa per il servizio sanitario nazionale.

Morti sul lavoro, “un colpo allo stomaco”: appalti e subappalti nel mirino

Sul fronte della sicurezza, Landini ha reagito all’ennesima morte sul lavoro avvenuta in Sicilia: “È un colpo allo stomaco perché sei di fronte ad una strage che non si ferma”. Per il leader della Cgil non bastano le parole: bisogna cambiare un modello d’impresa “che mette in conto che si può anche morire”, fatto di appalti, subappalti e false cooperative.

La ricetta è più prevenzione, con ispettorati del lavoro dotati di risorse e personale, e un sostegno agli imprenditori seri. La proposta di legge depositata prevede l’abolizione del subappalto, parità di diritti e tutele per chi lavora e la responsabilità delle imprese che appaltano. “Non si può continuare a morire sul lavoro come sta succedendo nel nostro Paese”, ha concluso.

Fisco, la Cgil chiede più progressività e stop al drenaggio fiscale

Sul fisco Landini è netto: “il sistema fiscale è un sistema fiscale che è tutto addosso ai lavoratori dipendenti e ai pensionati”. La Cgil chiede di applicare il principio costituzionale della progressività, abbassando le tasse a dipendenti e pensionati e aumentando il prelievo su rendite finanziarie e immobiliari e sui profitti.

Tra le richieste c’è anche una riforma che rivaluti ogni anno detrazioni e scaglioni, cancellando il cosiddetto drenaggio fiscale: per il sindacato vale circa 6 miliardi l’anno. Landini ha poi citato 120 miliardi di evasione fiscale, cifra che ha definito non più accettabile.

I giovani e il sindacato: “una domanda di giustizia”

Quanto ai ragazzi incontrati al Neglia, Landini ha sostenuto che “un sindacato degno di questo nome debba saperli ascoltare, debba saperli rappresentare”. Per lui la richiesta dei giovani contro sfruttamento, bassi salari e precarietà è “una domanda di giustizia, è una domanda di democrazia”.