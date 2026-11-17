Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà domani, mercoledì 18 novembre, a Mulinello, in provincia di Enna, per partecipare all’assemblea dei lavoratori del Consorzio Pacaed (Webuild), impegnati nei lavori del raddoppio ferroviario Palermo-Catania.

L’iniziativa, organizzata dalla Fillea Cgil Enna, si svolgerà dalle 12 alle 14 al Campo Base del cantiere e rappresenta un appuntamento di avvicinamento allo sciopero generale proclamato per il 20 novembre. La presenza del leader sindacale porta così la mobilitazione nazionale direttamente in uno dei principali cantieri infrastrutturali della Sicilia.

Salari, costo della vita e sicurezza sul lavoro

Al centro dell’incontro ci saranno le condizioni dei lavoratori, alle prese con il crescente costo della vita, retribuzioni che non tengono il passo con le spese quotidiane e difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali.

«Lavori tutto il giorno. Ma riesci a vivere?». È la domanda scelta dalla Cgil per sintetizzare le ragioni della mobilitazione. La nota sindacale raccoglie anche il disagio espresso dai lavoratori: «Non ce la facciamo più. Lavoriamo e tutto costa il doppio. Venire a lavorare quasi non conviene per quanto costa la benzina. E quando abbiamo bisogno di curarci dobbiamo mettere mano al portafoglio».

Nel settore delle costruzioni, sottolinea il sindacato, alle difficoltà economiche si aggiungono turni impegnativi, trasferte, rischi per la salute e la sicurezza e la fatica fisica legata all’attività nei cantieri.

Verso lo sciopero generale del 20 novembre

La mobilitazione punta a ottenere salari più alti, pensioni dignitose, una sanità pubblica universale, un fisco più giusto, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e investimenti per il Mezzogiorno.

L’assemblea di Mulinello sarà quindi anche un’occasione per raccogliere direttamente le testimonianze e le aspettative degli operai impegnati nella realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria.

«Il futuro è adesso» è il messaggio conclusivo della Cgil, che accompagna le proprie rivendicazioni con un appello: «Tassate i ricchi, smettetela di tartassare noi! Perché chi lavora tutto il giorno deve poter vivere, non soltanto sopravvivere».