Ad Aidone, dopo l‘assalto criminoso alla filiale UniCredit e la successiva rimozione dello sportello automatico, resta un solo bancomat, quello di Poste Italiane. Una situazione che continua a creare disagi alla popolazione, soprattutto considerando che una parte consistente dei residenti è correntista UniCredit e che il servizio postale non può rappresentare una soluzione sostitutiva per tutte le esigenze bancarie.

La vicenda approda adesso all’Assemblea regionale siciliana con un’interpellanza presentata dal gruppo parlamentare del Partito Democratico, che chiede al Governo regionale di intervenire per favorire il ripristino dei servizi bancari nel Comune ennese.

Il PD chiede alla Regione di intervenire

L’interpellanza è indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore regionale dell’Economia e all’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Primo firmatario è il deputato regionale Sebastiano Venezia, insieme ai colleghi Michele Catanzaro, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonino Cracolici, Emanuele Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina, Ersilia Saverino e Tiziano Spada.

I parlamentari chiedono un’attivazione urgente nei confronti dei vertici UniCredit affinché venga ripristinato il servizio ATM ad Aidone, individuando una soluzione che assicuri adeguati standard di sicurezza e continuità operativa.

Non una semplice sostituzione: richiesto un ATM di nuova generazione

Tra gli aspetti evidenziati nell’interpellanza c’è la necessità di andare oltre la semplice ricollocazione del dispositivo rimosso. La richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Annamaria Raccuglia, è quella di installare uno sportello automatico di nuova generazione, dotato di sistemi di sicurezza adeguati e abilitato anche alle operazioni di versamento del contante.

I deputati del PD chiedono inoltre di promuovere un incontro istituzionale tra UniCredit, la sindaca di Aidone e gli altri soggetti interessati, per individuare tempi certi e modalità operative per il ripristino del servizio.

Anziani, famiglie e attività commerciali penalizzati

L’assenza dello sportello automatico viene indicata nell’interpellanza come un problema che va ben oltre la semplice possibilità di prelevare denaro contante. A risentirne sono soprattutto anziani, pensionati, persone con difficoltà motorie e cittadini meno abituati all’utilizzo degli strumenti di pagamento digitali, costretti a raggiungere altri Comuni per operazioni bancarie che prima potevano effettuare sul territorio.

Il disagio riguarda anche le attività commerciali, artigianali e imprenditoriali, che necessitano di servizi per la gestione quotidiana degli incassi, i prelievi e i versamenti. La presenza del solo ATM postale, pur garantendo un presidio per alcune operazioni, non elimina le difficoltà legate all’assenza dello sportello UniCredit, soprattutto per i tanti correntisti dell’istituto.

Il caso Aidone e la desertificazione bancaria in Sicilia

L’iniziativa parlamentare assume anche una dimensione più ampia. Il PD richiama infatti il fenomeno della progressiva desertificazione bancaria che interessa i piccoli Comuni, soprattutto nelle aree interne, dove la riduzione dei servizi finanziari si aggiunge allo spopolamento, all’invecchiamento della popolazione e alla contrazione dei servizi pubblici e privati.

Da qui la richiesta di coinvolgere anche l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per avviare un confronto con il sistema bancario e individuare strumenti capaci di incentivare il mantenimento e il ripristino dei presidi finanziari nei centri di minori dimensioni. Tra le proposte figura anche la possibilità di definire specifici protocolli d’intesa con gli istituti di credito, favorendo soluzioni tecnologiche che coniughino sicurezza e accessibilità.