Aidone, resta chiuso il bancomat UniCredit: il sindaco offre una sede alternativa

Resta senza una soluzione la vicenda dello sportello bancomat UniCredit di Aidone, dopo il tentato assalto con un escavatore che aveva preso di mira l’apparecchiatura, lasciando la comunità alle prese con un servizio essenziale non ancora ripristinato. La banca, al momento, non sembra intenzionata a riattivarlo e adduce generiche motivazioni legate alla sicurezza. Una posizione che il sindaco Annamaria Raccuglia non intende accettare senza ulteriori chiarimenti.

La nota del sindaco ad Unicredit

La prima cittadina ha riferito di aver inviato a UniCredit una nota formale per sollecitare il ripristino dello sportello. Qualche giorno fa è arrivato un contatto telefonico da parte dell’istituto di credito, nel corso del quale sarebbe stata manifestata l’indisponibilità a riaprire il servizio per ragioni di sicurezza, senza tuttavia fornire precisazioni scritte sulle motivazioni.

La proposta del Comune

Per cercare una soluzione alternativa, l’amministrazione comunale ha avanzato una proposta: mettere a disposizione di UniCredit un locale di proprietà comunale, in una posizione maggiormente controllabile e in prossimità delle forze dell’ordine. “La mia proposta è stata quella di dargli un luogo comunale, una sede comunale”, ha spiegato la sindaca, indicando anche una struttura vicina alla caserma dei carabinieri o alla sede della Polizia municipale.

Resta, intanto, da superare lo stallo sul piano formale. UniCredit avrebbe assicurato l’invio di una risposta scritta alla comunicazione del Comune, ma il documento non è ancora pervenuto. “Siamo rimasti a un’interlocuzione assolutamente telefonica”, ha precisato Raccuglia, annunciando che, se la risposta non dovesse arrivare entro la giornata, provvederà a reiterare la richiesta.

La questione riguarda un servizio particolarmente importante per la popolazione. Ad Aidone è presente anche uno sportello bancomat di Poste Italiane, ma la sindaca richiama l’attenzione sul numero di cittadini che intrattengono rapporti bancari con UniCredit. La mancata riattivazione dello sportello rappresenta quindi un disagio per una parte significativa della comunità, che si trova privata di un punto di riferimento per le operazioni di prelievo.