Tentato assalto al bancomat di Aidone con l’escavatore: ladri in fuga

Tentato assalto nella notte allo sportello bancomat UniCredit di piazza Filippo Cordova, ad Aidone. Intorno alle 3 una banda avrebbe tentato di forzare lo sportello automatico utilizzando un autocarro, un escavatore e due furgoncini.

Intervento dei carabinieri

Il tentativo è andato in fumo per l’intervento dei carabinieri di Piazza Armerina e della Stazione di Aidone. I ladri sono scappati ma senza il bottino.

Le indagini

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le persone coinvolte.