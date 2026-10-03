Inaugurato il Forum delle Confraternite: mostra, messa e incontri nel programma

È entrato nel vivo a Enna il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, appuntamento che per una settimana riunisce nel capoluogo realtà confraternali provenienti dalla Sicilia e da diversi Paesi europei. La prima giornata ha alternato momenti espositivi, celebrazioni religiose e incontri dedicati alla tradizione confraternale.

La mostra “Habitus Fidei”

Ad aprire il programma è stata l’inaugurazione della mostra “Habitus Fidei”, ospitata negli spazi dell’ex sede della Banca d’Italia. In esposizione abiti, oggetti e testimonianze delle confraternite diocesane e siciliane, insieme a materiali provenienti da altre realtà europee.

Tra i percorsi proposti anche quello dedicato alla Confraternita di San Michele Arcangelo di Cerami, fondata nel 1070, e l’icona di Maria Madre della Speranza, utilizzata dalle Confraternite Italiane durante il Giubileo 2025.

Il richiamo alla spiritualità

All’inaugurazione è intervenuto il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, che ha definito il Forum “un avvenimento unico”, sottolineando l’incontro tra tradizione, religiosità e culture europee.

Il presidente del Collegio dei Rettori, Giovanni Zodda, ha invece insistito sulla dimensione religiosa dell’iniziativa: “La manifestazione non è solo folklore e turismo – ha sottolineato – dietro c’è tanta spiritualità e religiosità che si lega alle esigenze del territorio”.

Dalla Cattedrale al Teatro Neglia

La giornata inaugurale è proseguita in Cattedrale con la Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana. In serata, al Teatro Neglia, una conferenza sulla Grande Processione di Roma, moderata da Ivan Scinardo, ha riunito diversi ospiti.

La giornata si è conclusa con la proiezione del docufilm “Enna città delle Confraternite”, dedicato alle celebrazioni religiose che caratterizzano il capoluogo.

Oggi spazio ai giovani

Il programma di oggi, già in corso, guarda soprattutto alle nuove generazioni. Nella chiesa di San Francesco d’Assisi sono previsti lo Young Forum “I Giovani e Maria” e la tavola rotonda “La Fede vissuta e trovata nelle confraternite”.

Nel pomeriggio il confronto si sposterà all’Università Kore per il convegno “Maria Madre delle Confraternite”. Alle 20, infine, il concerto della Banda Città di Enna e del Coro Passio Hennensis chiuderà la seconda giornata del Forum.