Enna, beni comunali: controlli e rimozione degli occupanti abusivi

Il Comune di Enna avvia una ricognizione complessiva del proprio patrimonio, con particolare attenzione agli immobili concessi a soggetti esterni. L’Amministrazione ha dato mandato agli uffici di effettuare una verifica puntuale dei beni comunali e dei relativi rapporti di concessione, con l’obiettivo dichiarato di fare il punto sull’utilizzo del patrimonio pubblico.

La liberazione degli immobili

L’attività riguarderà anche il rispetto degli obblighi previsti dalle convenzioni sottoscritte con i concessionari. Nel caso emergano occupazioni prive di titolo, il Comune annuncia l’intenzione di procedere alla liberazione degli immobili.

“Il patrimonio comunale non è patrimonio di nessuno, ma è patrimonio di tutti”, sottolineano il sindaco Mirello Crisafulli e l’Amministrazione comunale, indicando nella ricognizione uno strumento per assicurare un utilizzo ordinato e trasparente dei beni pubblici.