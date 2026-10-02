Pulizia sulle Statali 561 e 117 bis, lavori completati da Anas e Comune di Enna

Interventi di pulizia e sistemazione sono stati eseguiti lungo alcuni tratti delle strade statali 561 e 117 bis, nell’ambito della collaborazione tra Anas e Comune di Enna. Le attività hanno richiesto più giornate di lavoro per essere completate.

Anas e Comune di Enna

Al termine degli interventi, i tratti interessati sono stati restituiti in condizioni di maggiore pulizia e decoro. L’iniziativa è stata realizzata attraverso la collaborazione tra i due enti, con l’obiettivo di intervenire sulle aree che costeggiano la viabilità statale e che contribuiscono alla percezione e alla qualità del territorio.

Anas ha espresso apprezzamento per la disponibilità assicurata dal Comune di Enna e per il contributo fornito allo svolgimento delle attività.

L’appello contro l’abbandono dei rifiuti

A documentare l’intervento sono state diffuse immagini relative alle condizioni dei luoghi prima e dopo la pulizia.

L’attenzione si sposta ora sulla necessità di mantenere nel tempo le aree interessate. Anas richiama quindi automobilisti e cittadini al rispetto dell’ambiente, invitando a non abbandonare rifiuti lungo la rete stradale.

La manutenzione della viabilità, sottolinea l’azienda, riguarda anche gli spazi circostanti e richiede una responsabilità condivisa per preservare il decoro raggiunto con gli interventi.