Morti all’Ancipa, sindaco di Troina: sì al gemellaggio con Motta San Giovanni

Il sindaco Alfio Giachino di Troina ha accolto la proposta del sindaco Giovanni Verduci di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, di gemellare i due comuni di cui sono alla guida.

Il sindaco Verduci aveva formulato la proposta con una lettera dell’8 agosto, nella quale ne spiegava i motivi: “Motta San Giovanni e Troina condividono un patrimonio storico, culturale ed umano di straordinario valore, capace di unire le rispettive comunità attraverso una memoria comune fondata sul lavoro, sul sacrificio e sulla solidarietà”.

La memoria della diga Ancipa

Giachino condivide le ragioni che motivano il gemellaggio tra i due comuni e ne ribadisce il significato: “Il patto di gemellaggio tra le nostre comunità, impegnate nella costruzione delle diga Ancipa, rappresenta, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista culturale, il recupero della memoria di cosa rappresentarono quegli anni”.

Per Troina, quegli anni segnarono un passaggio d’epoca: da una società povera fondata sull’agricoltura ad una società di relativo benessere basata sul settore dei servizi.

Il 10 ottobre la posa della stele

I due sindaci si vedranno il 10 ottobre a Troina, in occasione della posa nella Rocca di Ancipa della stele con i nomi dei 48 lavoratori caduti nella costruzione della diga e delle connesse gallerie di adduzione e derivazione dell’acqua negli anni 1949-1955.

Di questi lavoratori, 6 erano di Motta San Giovanni. Delle migliaia di operai che lavorarono alla costruzione dell’Ancipa, circa 300 erano minatori di Motta San Giovanni.

Il legame tra Troina e Motta San Giovanni

Nella memoria collettiva della comunità calabrese, quegli anni hanno lasciato una traccia profonda. Lo dimostra il fatto che spesso vengono a Troina figli e nipoti di quelli lavorarono alla diga Ancipa per vedere i luoghi dove vissero e lavorarono, per alcuni anni, i loro padri e nonni.

A Motta San Giovanni c’è persino una strada del centro urbano intitolata “Via Troina”.

Le procedure per il gemellaggio

Il 10 ottobre, come ricorda Giachino nella lettera inviata Verduci, si discuterà anche di come avviare le procedure per il gemellaggio tra i due comuni.