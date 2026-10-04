Pietraperzia, Magazzinazzo candidata al bando Esa: opposizione chiede verifica sui criteri

Il gruppo di opposizione consiliare di Pietraperzia, L’ora del Cambiamento, chiede il riesame della scelta della strada vicinale Magazzinazzo come intervento da candidare al finanziamento ESA 2026. Lo sportello dell’Ente di Sviluppo Agricolo, l’ente pubblico della Regione Siciliana che dal 1965 si occupa tra l’altro di infrastrutture rurali, apre il 6 ottobre, tra due giorni. La richiesta urgente è stata presentata al Comune e illustrata in una nota. L’Avviso, ricorda l’opposizione, consente di presentare una sola candidatura, e questo rende la scelta decisiva.

Il nodo dei criteri

I consiglieri precisano di non avere pregiudizi sull’opera: “non siamo contrari al recupero della Magazzinazzo”, né intendono mettere in discussione l’importanza della manutenzione della viabilità rurale. Il punto, scrivono, è un altro: “su quali criteri è stata individuata la Magazzinazzo?”. Secondo l’opposizione, nella determina sindacale n. 26/2026 la strada è definita infrastruttura strategica, con condizioni di criticità tali da richiedere interventi non più differibili. Ma, “per quanto emerge dall’atto”, non verrebbe esplicitata “una comparazione tecnica con le altre strade rurali comunali”.

Le altre strade

Nella nota del gruppo L’ora del Cambiamento si afferma che criticità sono state documentate anche su Chianiole, Cassari, Caprara e Tornambè, con pavimentazioni degradate o assenti, erosioni, problemi di regimazione delle acque e vegetazione invasiva. Le schede di ricognizione, precisa la stessa nota, vanno comunque sottoposte alle verifiche tecniche degli uffici.

Il ruolo degli agricoltori

Largo spazio è dedicato al comparto agricolo e zootecnico. Una strada dissestata, spiega l’opposizione, significa difficoltà di accesso ai fondi, di passaggio dei mezzi e di trasporto di prodotti, mangimi e foraggi. Per questo, sostiene, gli agricoltori devono essere ascoltati: “Non possono essere semplicemente destinatari di una decisione già presa”.

Cosa si chiede

L’opposizione propone una comparazione basata su criteri verificabili, tra cui lo stato effettivo della sede stradale, la gravità dei dissesti, la sicurezza della transitabilità, il numero di aziende agricole e zootecniche servite, l’estensione delle superfici produttive raggiunte e l’intensità del traffico agricolo. Chiede inoltre di conoscere gli elementi istruttori che hanno portato alla Magazzinazzo, compresi sopralluoghi, relazioni, rilievi, documentazione fotografica e computi.

Il tempo stringe

Per questo, spiegano i consiglieri de L’ora del Cambiamento è stato chiesto che confronto e verifiche avvengano con la massima tempestività. “Non chiediamo corsie preferenziali”, sottolineano, aggiungendo che, se dalla comparazione emergesse un’altra strada in condizioni peggiori o con maggiore incidenza sulle attività agricole e zootecniche, l’Amministrazione dovrebbe valutare il riesame della scelta.