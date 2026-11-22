Incidente in galleria sulla A19, code nel tratto ennese in direzione Catania
Enna-Cronaca - 22/11/2026
Rallentamenti e code sull’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente stradale verificatosi nel tratto ennese, all’interno della galleria Cappuccini, in direzione Catania.
Tamponamento tra due auto, nessun ferito
Lo scontro ha coinvolto due automobili in un tamponamento. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Le cause dell’incidente sono attualmente in corso di accertamento.
L’impatto ha provocato disagi alla circolazione, con code nel tratto interessato, particolarmente delicato anche per la presenza della galleria.
Intervento di Anas per il ripristino della sicurezza
Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità.
È stata inoltre attivata una ditta specializzata per le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e al ritorno alla normale circolazione.