Due notti di chiusura sull’autostrada A19 Palermo-Catania nel tratto compreso tra Caltanissetta ed Enna. Il provvedimento, che interesserà entrambe le direzioni di marcia, è previsto per consentire lo svolgimento di attività all’interno delle gallerie Fortolese, San Nicola e Misericordia.

La chiusura ed i percorsi

La chiusura scatterà dalle 22 del 30 novembre alle 6 del 1° dicembre e sarà ripetuta dalle 22 del 1° dicembre alle 6 del 2 dicembre. Per due notti, dunque, gli automobilisti non potranno percorrere il collegamento autostradale tra i due capoluoghi, con conseguenti deviazioni sulla viabilità ordinaria.Per chi viaggia in direzione Catania sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Caltanissetta. Da qui si dovrà proseguire sulle strade statali 640, 626, 122 e 117 bis, per poi rientrare in autostrada a Enna.Percorso inverso per chi procede verso Palermo: l’uscita obbligatoria sarà a Enna, con transito sulle medesime strade statali e rientro sull’A19 a Caltanissetta.

I lavori e le altre chiusure

Le chiusure rientrano nel programma di interventi predisposto per consentire le attività nelle gallerie lungo la rete autostradale siciliana.Ma il tratto ennese non sarà l’unico interessato dai lavori sull’A19. Il 24 novembre, dalle 12 alle 18, sono previste riduzioni di carreggiata in direzione Catania tra i chilometri 19,884 e 25,764, in corrispondenza delle gallerie Ventimiglia, Cameccia I, Cameccia II e Termini.Nella notte tra il 24 e il 25 novembre, dalle 22 alle 6, sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia. Il traffico sarà deviato sulla strada statale 113, con uscita a Termini Imerese e rientro a Trabia.Infine, il 25 novembre, dalle 11 alle 18, saranno effettuate riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni tra i chilometri 53,153 e 55,374, in corrispondenza delle gallerie Capraria.Per gli automobilisti diretti verso Enna e Catania, le maggiori ripercussioni sono attese nelle due notti tra il 30 novembre e il 2 dicembre, quando sarà necessario utilizzare i percorsi alternativi indicati.