L’Arma dei Carabinieri ha celebrato sabato 21 novembre la Virgo Fidelis, propria Patrona, con una serie di iniziative in provincia di Enna, in occasione anche dell’85° anniversario della battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

Nel capoluogo la funzione religiosa si è svolta nella chiesa di San Leonardo in Montesalvo, alla presenza di militari in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Celebrazioni anche a Nicosia, nella chiesa di San Michele, e a Piazza Armerina, nella chiesa di Sant’Antonio.

Il ricordo della battaglia di Culqualber

Al termine della funzione a Enna, il comandante provinciale, colonnello Alfredo Beveroni, ha ringraziato le autorità intervenute e i frati francescani per l’ospitalità, sottolineando il significato religioso, storico e sociale della ricorrenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla battaglia di Culqualber, conclusasi il 21 novembre 1941 dopo mesi di resistenza dei Carabinieri contro le forze britanniche in Africa Orientale. Per il valore dimostrato, l’Arma fu insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La Giornata dell’Orfano e la solidarietà

La ricorrenza ha rappresentato anche un momento di vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi, attraverso la Giornata dell’Orfano, promossa dall’O.N.A.O.M.A.C., l’ente che sostiene le vedove e gli orfani dei Carabinieri.