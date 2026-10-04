Motori, Aci Storico nel Registro delle persone giuridiche: il ruolo di Enna

ACI Storico è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma. Il riconoscimento arriva a tredici anni dalla costituzione del club e riguarda un’attività dedicata alla tutela e alla valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il riconoscimento e il territorio

L’Automobile Club Enna guarda al provvedimento anche in chiave locale. “Il riconoscimento della personalità giuridica di ACI Storico rappresenta un passaggio significativo per tutto il movimento del motorismo storico”, afferma il presidente dell’Automobile Club Enna, Alessandro Battaglia, sottolineando il valore culturale delle auto d’epoca come testimonianza della storia industriale e sociale italiana.

Quattro edizioni di Ruote nella Storia

A Enna l’attività si è sviluppata anche attraverso “Ruote nella Storia”, iniziativa nazionale promossa da ACI Storico insieme agli Automobile Club territoriali, che abbina i veicoli storici alla conoscenza dei territori.

L’Automobile Club Enna ha già realizzato quattro edizioni, attraversando borghi e percorsi della provincia. Entro la fine dell’anno è prevista la quinta edizione.

Auto storiche e turismo

Secondo Battaglia, l’iniziativa può rappresentare anche un’occasione per collegare motorismo, cultura e turismo di prossimità. “Ogni manifestazione è stata un’occasione per mettere in relazione la passione per le auto storiche con la conoscenza del nostro territorio”, sottolinea il presidente.

L’Automobile Club Enna punta così a proseguire le iniziative dedicate al patrimonio motoristico provinciale, anche attraverso la valorizzazione dei percorsi e dei luoghi dell’entroterra.