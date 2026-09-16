Automobile Club Enna, Battaglia confermato presidente: Andolina vice

Alessandro Battaglia resta presidente dell’Automobile Club Enna per il quadriennio 2026-2030. La conferma è arrivata dal nuovo Consiglio direttivo, insediatosi il 15 settembre dopo le elezioni del 9 settembre. Vicepresidente è stato nominato Lucio Andolina.

Nel nuovo organismo siedono anche Ones Benintende, Martino Gentile e Fabio Antonino Garofalo. Per l’ente ennese si apre così il nuovo mandato, con la prospettiva della riattivazione dell’Autodromo di Pergusa tra i dossier di maggiore rilievo.

Pergusa torna tra le priorità

La revoca della procedura di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa ha infatti modificato lo scenario attorno all’impianto. L’Automobile Club Enna annuncia l’intenzione di mettere a disposizione competenze e ruolo istituzionale nel percorso che dovrebbe accompagnare la ripresa delle attività sportive e motoristiche.

L’obiettivo indicato dall’ente è guardare all’autodromo non soltanto come sede di competizioni, ma anche come possibile punto di incontro tra sport, turismo e promozione del territorio.

Le priorità del nuovo mandato

«Il rinnovo del Consiglio Direttivo arriva in un momento particolarmente importante per l’Automobile Club Enna e per tutto il territorio – dichiara Battaglia –. Ringrazio i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi e rivolgo un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Consiglio».

Il presidente individua quindi i temi sui quali lavorare nei prossimi quattro anni: «Sarà fondamentale lavorare con unità e determinazione. L’Automobile Club dovrà continuare a essere protagonista sui temi della sicurezza stradale, della mobilità, dell’educazione dei giovani e dello sport automobilistico, rafforzando il rapporto con i soci e con il territorio».

Quanto a Pergusa, Battaglia sottolinea che «la prospettiva della riattivazione dell’Autodromo di Pergusa, dopo la revoca della liquidazione del Consorzio, rappresenta inoltre un elemento di particolare importanza». E aggiunge: «Pergusa può tornare a essere un luogo capace di coniugare sport, turismo, promozione del territorio e cultura dell’automobile».

L’Automobile Club Enna prevede inoltre iniziative rivolte ai soci, agli automobilisti e alle nuove generazioni, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla cultura della mobilità consapevole. «Siamo pronti a fare la nostra parte, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, affinché questa nuova stagione possa tradursi in iniziative concrete», conclude Battaglia.