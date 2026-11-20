«Il passaggio societario è ancora in fase di perfezionamento», precisa la nuova compagine, replicando alla protesta dei calciatori che hanno sospeso gli allenamenti perché non percepiscono gli stipendi, denunciando altre situazione di disagio, dall’alloggio alle tenute sportive. Secondo il club sono tuttora in corso «gli adempimenti amministrativi, documentali e federali necessari alla sua formalizzazione». La mancata presentazione ufficiale del nuovo assetto societario sarebbe quindi riconducibile, secondo la nota, esclusivamente a «ragioni di natura tecnico-burocratica» e non a una mancanza di volontà o di impegno.

La società sottolinea inoltre che «non è ragionevolmente possibile risolvere in appena due o tre giorni problematiche economiche e organizzative accumulate nel corso della precedente gestione».

La replica sulle condizioni dei calciatori

Uno dei passaggi più significativi riguarda le condizioni di permanenza della squadra. La nuova compagine respinge «le dichiarazioni relative alla presunta mancanza delle minime condizioni di vivibilità».

Nel comunicato si afferma che il presidente ha personalmente provveduto a sistemare i calciatori «presso strutture ricettive idonee e adeguate, quali bed & breakfast», garantendo condizioni dignitose di alloggio e permanenza.

La posizione societaria è dunque netta: non sarebbe corretto attribuire alla nuova gestione responsabilità relative a situazioni pregresse, senza riconoscere gli interventi già realizzati.

Venerdì l’arrivo di Stefano Pianicini

La nota annuncia inoltre che venerdì 20 novembre sarà presente a Enna Stefano Pianicini, individuato quale futuro direttore generale. Sarà lui, secondo quanto comunicato, a illustrare «le problematiche dell’attuale fase di transizione, le iniziative intraprese e il progetto sportivo e societario futuro».

Un appuntamento che assume particolare importanza alla luce della tensione emersa negli ultimi giorni tra squadra e nuova compagine dirigenziale.