Enna Calcio, doppio annuncio: arriva Tchaouna e gare in diretta streaming

Doppia novità in casa Enna Calcio. La società gialloverde annuncia l’ingaggio di Haroun Loum Tchaouna, attaccante internazionale con un percorso calcistico sviluppato tra Francia, Italia e Malta. Cresciuto nei settori giovanili dello Strasburgo e dello Stade Rennais, ha successivamente giocato con diverse formazioni italiane e francesi, prima dell’esperienza nella massima serie maltese con lo Żabbar St. Patrick. Nel suo curriculum figura anche la presenza nella Nazionale maggiore del Ciad. Il suo arrivo rappresenta un nuovo innesto per il reparto offensivo nell’ambito del progetto di rinnovamento della squadra.

Accordo con Balarm TV: gare interne in diretta streaming

L’altra novità riguarda la comunicazione e il rapporto con i tifosi. L’Enna Calcio ha infatti ufficializzato una collaborazione con Balarm TV per la copertura mediatica di tutte le partite casalinghe. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della società. Un’opportunità per consentire anche ai sostenitori che vivono lontano dalla città di seguire le gare interne della formazione gialloverde. Le modalità di visione e ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del club.