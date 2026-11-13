Rimpasto a Villarosa, il PD prende le distanze dalla giunta Costanza

di Giacomo Lisacchi

Il recente rimpasto nell’esecutivo comunale di Villarosa, che ha visto l’uscita di scena dell’assessore dimissionario Giuseppe Ippolito e l’ingresso in Giunta di Mario Calascibetta, accende lo scontro politico e spinge i vertici provinciali del Partito Democratico a una netta presa di posizione. A rompere gli indugi è la segretaria provinciale del PD, Katya Rapè, che con una nota ufficiale sgombra il campo da ogni possibile equivoco: i dem non fanno parte della maggioranza e non hanno mai appoggiato l’amministrazione guidata dal sindaco Costanza.

«Il Partito Democratico non sostiene e non ha mai sostenuto, in questi quattro anni, l’amministrazione civica guidata dal Sindaco Costanza», dichiara senza mezzi termini la segretaria provinciale. Alla base di questa netta separazione c’è una questione di identità e collocazione politica: il PD, sottolinea la dirigente, non potrebbe mai riconoscersi in una coalizione di governo che vede al suo interno anche esponenti di Fratelli d’Italia, forza politica da cui i democratici si sentono distanti per valori, idee e visione della società. Una distanza strettamente politica che, precisa la segretaria, non intacca la stima umana nei confronti delle persone, a partire dalla Presidente del Consiglio comunale, alla quale la lega un rapporto di sincera amicizia.

Il nodo delle elezioni amministrative di quattro anni fa

Il nodo centrale della vicenda affonda le radici nelle elezioni amministrative di quattro anni fa. Secondo quanto ricostruito dai vertici provinciali, l’allora segretario del circolo cittadino, Giuseppe Ippolito, decise di aderire al progetto civico del sindaco Costanza in totale autonomia, senza alcun passaggio, confronto o delibera da parte degli organismi dirigenti del partito. Una linea d’azione strettamente personale, esattamente come quelle intraprese da Antonio Gallea e Paola Giadone. Una scelta dalla quale la stessa segretaria provinciale aveva preso le distanze già all’epoca, ritenendo assenti le condizioni politiche per appoggiare un percorso lontano dal perimetro del centrosinistra.

«L’appartenenza individuale al Partito Democratico non comporta automaticamente il coinvolgimento del partito nelle scelte amministrative dei singoli», ribadisce la segretaria, richiamando al rispetto delle regole democratiche interne. In quest’ottica, l’avvicendamento tra Ippolito e Calascibetta viene derubricato a una dinamica interna esclusiva del sindaco e della sua maggioranza, del tutto estranea a valutazioni o accordi riconducibili al PD.

Il PD rivendica la propria autonomia politica

Negli ultimi quattro anni, rivendicano i dem, l’attività del partito sul territorio è proseguita attraverso iniziative e momenti di confronto autonomi, restando sempre fuori dalle logiche di palazzo e dalla spartizione degli incarichi comunali. «Nessuno può impegnare il nome e la rappresentanza del partito attraverso scelte individuali», conclude la segretaria provinciale, rivendicando il dovere di tutelare la coerenza e l’autonomia politica del Partito Democratico nel pieno rispetto della trasparenza verso i cittadini.