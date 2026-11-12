Villarosa, cambio in Giunta: Calascibetta prende il posto di Ippolito

Nuovo avvicendamento nella squadra amministrativa di Villarosa. Giuseppe Ippolito lascia la Giunta comunale dopo quattro anni e cede il posto a Mario Calascibetta, giovane laureato in Scienze ambientali e forestali, vicino al Partito Democratico. Ippolito aveva già lasciato il posto di vicesindaco ad Alberto Di Nicolò la settimana scorsa.

La sostituzione interviene nella composizione dell’esecutivo guidato dal sindaco Costanza, senza modificare, almeno sul piano degli equilibri dichiarati, il quadro politico della maggioranza.

Il Pd mantiene la presenza nell’esecutivo

Il cambio si inserisce nel rapporto tra il Partito Democratico e l’amministrazione comunale. Il partito continuerà a essere rappresentato in Giunta dall’assessore alle Politiche sociali Paola Giadone, mentre in Consiglio comunale resta il riferimento del capogruppo Antonio Gallea. L’ingresso di Calascibetta aggiunge una nuova figura alla squadra amministrativa, ma sarà il lavoro dei prossimi mesi a chiarire il contributo che porterà nei diversi ambiti dell’attività comunale.

Ippolito lascia dopo quattro anni

Per Giuseppe Ippolito si conclude un’esperienza amministrativa durata quattro anni. Esponente del Pd e assistente parlamentare dell’onorevole Venezia, nel suo saluto ha ringraziato il sindaco, i colleghi di Giunta, il Consiglio comunale, i dipendenti dell’ente e le comunità di Villarosa e Villapriolo.

Calascibetta, nel raccogliere l’incarico, ha riconosciuto il lavoro svolto dal predecessore e ringraziato il sindaco per la fiducia. L’avvicendamento viene presentato dalle parti come un passaggio senza contrasti. Sul piano politico, resta ora da vedere come il nuovo assessore si inserirà nell’attuazione del programma amministrativo e quali priorità caratterizzeranno il suo incarico.