Villarosa, Di Nicolò neo vicesindaco: prende il posto di Ippolito

di Giacomo Lisacchi

Avvicendamento istituzionale all’interno della giunta comunale di Villarosa. Con un decreto firmato dal sindaco Francesco Costanza, è stata formalizzata la nomina di Alberto Di Nicolò nel ruolo di nuovo Vicesindaco, raccogliendo il testimone dall’amministratore uscente Giuseppe Ippolito.

Patto di responsabilità

Un passaggio di consegne vissuto dal neo vicesindaco non come un traguardo personale, ma come un rinnovato patto di servizio e di responsabilità con la cittadinanza di Villarosa e della frazione di Villapriolo. “Assumo questo ruolo con emozione sincera e con un profondo senso di orgoglio — ha dichiarato Di Nicolò —. È il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, passione e dedizione al servizio della nostra comunità”.

Le parole del neo vicesindaco

Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali, il nuovo Vicesindaco ha espresso una profonda gratitudine al primo cittadino Franco Costanza per la fiducia accordata, estendendo i ringraziamenti ai consiglieri di maggioranza e ai colleghi di Giunta con cui condividerà le prossime sfide amministrative. Un passaggio significativo è stato dedicato proprio all’amico Giuseppe Ippolito, ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato.

Guardando al futuro della macchina amministrativa, la parola d’ordine resta la coesione. Di Nicolò ha infatti tracciato una linea d’azione chiara, focalizzata sulla massima collaborazione istituzionale e sul superamento di ogni frammentazione: “Villarosa ha bisogno di unità, senza divisioni di sorta, ai fini delle più concrete realizzazioni progettuali”.

L’obiettivo per i prossimi mesi sarà operare sul campo con determinazione, garantendo una presenza costante e risposte concrete alle esigenze specifiche del territorio.