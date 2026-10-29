Diga Villarosa, Longi sull’accordo con Edison: “Aree interne sono strategiche”

La diga di Villarosa torna al centro delle prospettive di sviluppo della provincia di Enna. Al centro dell’attenzione c’è l’intesa tra la Regione Siciliana ed Edison per la gestione dell’infrastruttura fino al 2056, con investimenti previsti per circa 700 milioni di euro. Un progetto strategico sul quale interviene la deputata nazionale ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, che esprime apprezzamento per il lavoro portato avanti dal Governo regionale e dall’assessore all’Energia Francesco Colianni.

Diga di Villarosa, Longi: “Investimento da 700 milioni”

“Esprimo apprezzamento per il lavoro portato avanti dal Governo regionale e dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni che, attraverso l’intesa tra Regione Siciliana ed Edison per il rilancio della diga di Villarosa, pongono le basi per un investimento da 700 milioni di euro, con importanti ricadute sul territorio ennese”.

È questo il passaggio con cui Longi sottolinea il valore dell’accordo, destinato a interessare direttamente un’infrastruttura situata nel cuore della provincia di Enna. L’entità delle risorse annunciate e l’orizzonte temporale della gestione rendono il progetto uno dei temi di rilievo per il futuro energetico e infrastrutturale del territorio.

Energia e risorse idriche, le opportunità per Enna

Nel ragionamento della parlamentare, la diga di Villarosa non rappresenta soltanto un’infrastruttura da rilanciare, ma anche una possibile leva per rafforzare il ruolo delle aree interne siciliane nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella valorizzazione della risorsa idrica.

“Si tratta di un intervento strategico che coniuga sicurezza energetica, valorizzazione delle risorse idriche e sviluppo economico, inserendosi nella più ampia prospettiva di sovranità energetica promossa dal Governo Meloni”.

Una prospettiva che, secondo Longi, collega gli investimenti infrastrutturali agli obiettivi energetici nazionali, con l’ambizione di trasformare le risorse disponibili sul territorio in occasioni di crescita e sviluppo.

Villarosa, Calascibetta ed Enna al centro dello sviluppo

Le ricadute attese riguardano in particolare le comunità di Villarosa, Calascibetta ed Enna, chiamate a confrontarsi con le opportunità che potranno derivare dal rilancio della diga. L’investimento annunciato apre infatti una prospettiva che intreccia energia, gestione dell’acqua e possibili effetti sull’economia locale.

“Il progetto rappresenta una prospettiva importante per il territorio, con ricadute attese per le comunità di Enna, Villarosa e Calascibetta e benefici sul fronte della gestione della risorsa idrica”, afferma la deputata.

Il tema della gestione dell’acqua assume un rilievo particolare in un territorio interno come quello ennese, dove la disponibilità della risorsa idrica costituisce un elemento importante per le attività economiche e per le esigenze delle comunità.

Longi: “Le aree interne non siano territori marginali”

Il messaggio politico della parlamentare si concentra anche sul ruolo delle aree interne nelle strategie di sviluppo della Sicilia. L’obiettivo indicato è superare una visione che relega questi territori ai margini delle politiche economiche, riconoscendone invece le potenzialità energetiche e produttive.

“La direzione da seguire è chiara: fare delle aree interne non territori marginali, ma luoghi strategici per il futuro della Sicilia e dell’Italia”.