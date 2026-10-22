Policlinico universitario di Enna, Colianni: “Risorse per la progettazione”

Le risorse destinate alla progettazione del Policlinico universitario di Enna rientrano tra le misure della manovra finanziaria regionale. Lo afferma l’assessore regionale Francesco Colianni in una nota dedicata agli interventi per il territorio ennese.

Il provvedimento prevede uno stanziamento di un milione di euro per il 2026 a favore dell’Asp di Enna, destinato alla progettazione del Policlinico, alla formazione medica e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’ospedale Umberto I.

Il progetto e il ruolo dell’università

Colianni definisce le risorse «un risultato concreto per la città e per tutta la Sicilia centrale». L’assessore collega l’iniziativa al percorso di sviluppo universitario avviato con la nascita dell’Università Kore, sottolineando il possibile ruolo dell’integrazione tra formazione medica e sanità nel rafforzamento dei servizi sul territorio.

Lo stanziamento riguarda la fase di progettazione e costituisce un passaggio preliminare rispetto alle successive fasi necessarie per la realizzazione dell’opera.

Radioterapia e precari

Nella stessa nota, l’assessore richiama altri interventi che interessano il territorio ennese: il percorso per la radioterapia, già anticipato dalla deputata regionale Luisa Lantieri, e le misure rivolte ai precari.

La posizione dell’assessore sulla manovra

Colianni attribuisce al presidente della Regione Renato Schifani e alla maggioranza il merito delle misure approvate. Nella parte finale della nota critica i gruppi di opposizione PD, Controcorrente e Movimento 5 Stelle per aver lasciato l’Aula durante i lavori parlamentari, definendo il loro atteggiamento un’«opposizione strumentale».

Il dato centrale resta lo stanziamento per la progettazione del Policlinico universitario. I successivi passaggi amministrativi e progettuali saranno determinanti per definire tempi, caratteristiche e prospettive di realizzazione dell’intervento.