Giornalismo, è morto Franco Castaldo: fondò Grandangolo Agrigento

L’informazione agrigentina piange Franco Castaldo, giornalista e direttore di Grandangolo, scomparso all’età di 67 anni.

Nel corso della sua carriera ha dedicato particolare attenzione alla cronaca giudiziaria e alle dinamiche della criminalità organizzata nel territorio, diventando una voce riconoscibile del giornalismo siciliano.

La carriera

Dopo l’esperienza nella redazione agrigentina del quotidiano La Sicilia, dove aveva ricoperto il ruolo di caposervizio, nel 2004 aveva fondato Grandangolo, seguendone negli anni il percorso editoriale. Castaldo era anche autore di diversi libri dedicati alla mafia e alla Stidda, temi che aveva approfondito attraverso il lavoro giornalistico e la ricerca.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e operatori dell’informazione. Con la sua scomparsa, Agrigento perde un professionista che ha raccontato a lungo le vicende più delicate della propria terra.



