Troina Buona in Tutti i Sensi: due giorni tra sapori, tradizioni e musica

Troina si prepara a celebrare le eccellenze agroalimentari e il patrimonio del territorio con la terza edizione di “Troina Buona in Tutti i Sensi”, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessore agli Eventi Salvuccio Siciliano, propone degustazioni, laboratori, escursioni e spettacoli, con ingresso gratuito.

Protagonisti i sapori del territorio

Al centro dell’evento la Provola dei Nebrodi DOP, con un laboratorio dedicato alla filatura e una degustazione guidata. Spazio anche alla tradizionale colazione del pastore con ricotta calda e alle proposte degli chef locali, tra cui il maritozzo salato con crema di zucca, capocollo e fonduta di provola.

Domenica pomeriggio riflettori sui dolci tipici, con un laboratorio dedicato alle “‘nfasciateddi” ‘ncilippati’ e la preparazione di un cannolo al forno lungo 30 metri.

Escursioni, musei e antichi mestieri

Il programma affianca alla gastronomia le attività dedicate alla scoperta del territorio: escursioni guidate alla diga Ancipa con “Cammina con Turi”, percorsi sul Monte Muganà con il CAI Troina e visite al centro storico curate dalla cooperativa La Sorgente. Previste anche attività con gli asini della legalità dell’Azienda speciale silvo pastorale e laboratori di antichi mestieri artigianali.

Domenica, dalle 10 alle 19, sarà attivo un servizio navetta gratuito per il centro e il MACTRO. Il Sistema museale troinese sarà visitabile con biglietti ridotti: 4 euro per un singolo museo e 8 euro per l’intero circuito.

Musica e intrattenimento per tutte le età

Ad accompagnare le due giornate ci saranno la diretta radiofonica di Radio TRC, le esibizioni itineranti dei Sunatura do Festinu e un’area giochi con gonfiabili per i più piccoli.

La musica sarà protagonista sabato sera con i Compagni di Scuola, mentre domenica la manifestazione si concluderà con lo spettacolo degli Smaniafonia XXL.