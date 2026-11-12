Cosa fare a Enna nel weekend: teatro e mistero a Palazzo Varisano

Un delitto da ricostruire, indizi da individuare e un pubblico chiamato a partecipare all’indagine. Il teatro incontra l’archeologia a Enna con “Giallo al Museo”, lo spettacolo in programma domenica 15 novembre, alle 17, al Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano. L’ingresso sarà gratuito e l’iniziativa è pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie.

Tra teatro e archeologia, il pubblico diventa protagonista

Non una semplice rappresentazione da guardare, ma un’esperienza che punta a coinvolgere direttamente i presenti nella soluzione di un mistero. Lo spettacolo è scritto da Pierantonio Savo Valente, che salirà sul palco insieme ad Arianna Pastena, ed è curato dal Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni.

L’appuntamento fa parte del progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, dedicato allo scrittore ennese Francesco Cannarozzo, conosciuto con lo pseudonimo di Franco Enna. L’iniziativa è promossa da Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano, con il finanziamento del Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro 2026 e il sostegno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Un progetto culturale che riscopre Franco Enna

Partito lo scorso giugno, il percorso ha attraversato diversi luoghi della cultura del territorio con spettacoli, laboratori, mostre e incontri letterari. La tappa di Palazzo Varisano si inserisce nella volontà di portare nuove forme di partecipazione all’interno degli spazi museali, avvicinando anche i più giovani al patrimonio cittadino.

«Crediamo in una cultura accessibile a tutti, capace di coinvolgere persone di ogni età», sottolinea Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del progetto, che traccia un bilancio positivo delle attività realizzate e ringrazia il Parco per la collaborazione.