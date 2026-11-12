Nuovo allarme bomba, evacuate le scuole a Enna
Enna-Cronaca - 12/11/2026
Cambia nuovamente il quadro delle scuole nell’Ennese dopo il nuovo allarme bomba che nelle ultime ore ha fatto scattare la preoccupazione tra famiglie, studenti e istituzioni.
Dietro front
Contrariamente a quanto comunicato in mattinata, con l’annuncio della regolare ripresa delle lezioni, arrivano nuove disposizioni di chiusura per diversi istituti.A Enna oggi resteranno chiusi il plesso Santa Chiara, la scuola Sant’Onofrio, il liceo classico Colajanni e il liceo scientifico Farinato.Stop alle attività didattiche anche a Regalbuto, dove è stata disposta la chiusura delle scuole dopo la segnalazione di una minaccia contenuta in una comunicazione arrivata all’Istituto comprensivo G.F. Ingrassia.
Emergenza continua
Una situazione in continua evoluzione che smentisce, almeno in parte, il quadro rassicurante delineato nelle prime comunicazioni ufficiali.La giornata, che avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità dopo la paura dei giorni scorsi, si trasforma dunque in una nuova fase di incertezza.