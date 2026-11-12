Provincia, l’olio di Zagaria per celebrare il centenario

Sarà l’olio ottenuto dalle olive del campo di germoplasma di Zagaria, nella Riserva speciale di Pergusa, a rappresentare il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna. La presentazione del prodotto è in programma il prossimo 27 novembre, nell’area che ospita una delle più importanti collezioni di biodiversità olivicola del bacino del Mediterraneo.

Un patrimonio di biodiversità

Nel campo, attivo da oltre vent’anni, sono custodite circa 400 varietà di ulivo provenienti dalle diverse aree olivetate del mondo. Un patrimonio scientifico e naturale che nel tempo è diventato anche simbolo di dialogo tra culture, integrazione e pace. Le olive raccolte per l’occasione sono già state trasformate in olio nel frantoio di Giovanni Arena, che ha messo a disposizione gratuitamente la lavorazione.

Un omaggio ai cento anni della Provincia

L’iniziativa è promossa dal Libero Consorzio comunale di Enna. Il presidente Piero Capizzi ha spiegato che la scelta dell’olio vuole legare la ricorrenza alla storia agricola e culturale del territorio. Il prodotto sarà anche un’occasione per valorizzare le risorse locali e richiamare l’attenzione sulla tutela della biodiversità. L’obiettivo, nelle intenzioni dell’ente, è lasciare un segno concreto del centenario attraverso un prodotto che racconti le radici e l’identità della comunità ennese.