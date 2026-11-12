Enna, scuole aperte dopo l’allarme bomba: resta la paura della guerra ibrida

Dopo la paura di ieri, stamani gli studenti sono tornati regolarmente in classe a Enna e negli altri Comuni della provincia interessati dall’allarme bomba arrivato via email. Una situazione che ha coinvolto scuole in diverse parti d’Italia, provocando apprensione, evacuazioni e momenti di forte tensione.

La paura di ieri e il ritorno alla normalità

Si torna alla normalità, dunque, e si spera che sia davvero così. Ma quanto accaduto lascia una sensazione difficile da ignorare: quella di essere entrati in una nuova fase storica, scandita dalla cosiddetta guerra ibrida. Un conflitto che non si combatte necessariamente con missili e bombe, ma anche attraverso allarmi, minacce, disinformazione e disagi capaci di destabilizzare comunità e istituzioni.

Il tema, oggi, è anche quello della preparazione. Occorre attrezzarsi sul piano tecnologico, per fronteggiare minacce sempre più sofisticate, ma anche su quello psicologico e sociale. Perché, in uno scenario del genere, la psicosi rischia di diventare il vero nemico.

Ieri ViviEnna ha raccolto diverse testimonianze di genitori che, dopo aver appreso dell’allarme bomba, si sono precipitati nelle scuole dei propri figli, temendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Particolarmente delicata la situazione dei bambini più piccoli, molti dei quali hanno vissuto con grande sofferenza i minuti precedenti e successivi all’evacuazione dei rispettivi istituti.

Il Comune: lezioni regolari in tutte le scuole

Intanto, sul fronte istituzionale, il Comune di Enna aveva già rassicurato famiglie e personale scolastico, comunicando che oggi, giovedì 12 novembre, le scuole sarebbero rimaste regolarmente aperte.

Nella comunicazione dell’Amministrazione si fa riferimento alle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, che ha informato i dirigenti degli Ambiti territoriali e i dirigenti scolastici della sussistenza delle condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Le lezioni sono quindi confermate in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, salvo eventuali diverse disposizioni delle singole istituzioni scolastiche. L’invito alle famiglie resta quello di consultare i canali ufficiali dei rispettivi istituti per eventuali aggiornamenti.

La giornata di oggi segna dunque il ritorno alla routine scolastica. Ma la sfida, dopo quanto accaduto, sarà anche imparare a gestire queste nuove forme di minaccia senza lasciare che la paura finisca per condizionare la vita quotidiana.