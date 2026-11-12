Troina: 5,9 milioni per mettere in sicurezza strade e abitazioni a Mulino a Vento

Un finanziamento da quasi 6 milioni di euro per intervenire su una delle aree residenziali di Troina interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Il progetto riguarda il versante Sud del quartiere Mulino a Vento, dove i movimenti franosi hanno provocato nel tempo cedimenti e danni alla viabilità e alle infrastrutture di servizio.

A finanziare l’opera è la Struttura commissariale del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, che con il decreto n. 1483 del 30 ottobre 2026 ha approvato uno stanziamento definitivo di 5.998.320 euro.

Gli interventi previsti nel quartiere

Il progetto interessa una zona abitata da centinaia di famiglie, tra immobili privati ed edilizia popolare. Le opere programmate puntano a contrastare l’instabilità del terreno e a ridurre i rischi per le infrastrutture e la viabilità.

Tra gli interventi principali figura la realizzazione di una paratia di pali a valle di via Berlinguer, accompagnata dal rifacimento dei marciapiedi danneggiati dai cedimenti. Ulteriori opere di consolidamento interesseranno le aree vicine a via Riccardo Lombardi, via Aldo Moro e via Donatori del Sangue.

Il progetto comprende anche una nuova strada di collegamento tra via Riccardo Lombardi e via Donatori del Sangue. Previsti, inoltre, il rifacimento della pavimentazione stradale e la sistemazione del sistema di raccolta delle acque piovane.

Gara d’appalto e tempi di realizzazione

A illustrare il finanziamento è stato il sindaco Alfio Giachino, che ricopre anche la delega ai Lavori pubblici. L’amministrazione comunale segue il progetto dal 2022. La progettazione è stata curata dall’ingegnere Vladimiro Bonarrigo, dell’Ufficio progettazione del Comune di Troina.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’importo rappresenta uno dei finanziamenti più consistenti ottenuti dall’ente negli ultimi anni. Il prossimo passaggio sarà l’espletamento della gara d’appalto, affidata alla Struttura commissariale per il dissesto idrogeologico.

L’avvio dei lavori è previsto per la primavera del 2027, una volta completate le procedure di gara. L’intervento dovrà ora tradurre il finanziamento in opere concrete, con l’obiettivo di affrontare una criticità che interessa da tempo un’area densamente abitata della città.