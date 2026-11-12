Regalbuto, allarme bomba in una scuola: il sindaco chiude tutti gli istituti

Una bomba che, secondo la minaccia contenuta in una mail, sarebbe dovuta esplodere alle 9 di questa mattina. È questo il contenuto della comunicazione che ha fatto scattare l’allarme all’Istituto comprensivo G.F. Ingrassia di Regalbuto, inducendo le autorità ad adottare misure precauzionali e a disporre la chiusura delle scuole per la mattinata di oggi.

La ricostruzione del sindaco

A ricostruire quanto accaduto è il sindaco Vittorio Angelo Longo, che ha spiegato a ViviEnna di essere stato informato ieri sera dal dirigente scolastico, il dottor Marco Lupo, della segnalazione relativa alla presunta minaccia.

La decisione dopo la segnalazione

Ricevuta la comunicazione, il primo cittadino ha avviato una interlocuzione con la dirigenza scolastica e le Forze dell’Ordine. Con un’ordinanza ha quindi disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici dalle 7.30 alle 13 di oggi, 12 novembre, per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli di sicurezza.

«La sicurezza dei ragazzi viene prima di ogni altra cosa»

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, Longo ha sottolineato che il provvedimento è stato adottato esclusivamente a titolo precauzionale. Le attività pomeridiane, compresi i moduli PON e il corso a indirizzo musicale, potranno riprendere regolarmente dalle 13, salvo diverse disposizioni.