Superbonus, crediti fiscali falsi per oltre 250 mila euro: sequestri a Troina

Fatture per lavori mai eseguiti, falsi stati di avanzamento e crediti fiscali inesistenti per oltre 250 mila euro. È il quadro emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Enna su una società edile con sede a Troina, finita sotto la lente dei finanzieri per una presunta frode legata al Superbonus 110%.

L’operazione ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Enna nei confronti dell’amministratore della società.

La presunta frode sul Superbonus 110%

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinate dal Comando provinciale, sono partite da un’attività ispettiva sulla società, operante nel settore delle costruzioni.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere l’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, utilizzate per attestare falsamente l’avanzamento di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non sarebbero mai stati realizzati.

Il sistema avrebbe consentito di generare crediti d’imposta per un valore superiore a 250 mila euro, formalmente cedibili e monetizzabili, ma privi di qualsiasi fondamento reale.

Crediti ceduti a privati e banche

Un ulteriore passaggio dell’indagine ha riguardato la circolazione dei crediti. Quelli ritenuti inesistenti sarebbero stati ceduti a titolo oneroso a soggetti privati e istituti bancari, che li avrebbero successivamente utilizzati per compensare propri debiti fiscali.

Gli approfondimenti investigativi avrebbero inoltre individuato responsabilità a carico di tecnici e professionisti che avevano asseverato la realizzazione di opere edilizie in realtà mai eseguite.

Sequestrati beni per circa 250 mila euro

Il provvedimento ha interessato diverse tipologie di beni. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro circa 120 mila euro di crediti fiscali non ancora utilizzati e ancora presenti nei cassetti fiscali del soggetto economico e di terzi cessionari.

A questi si aggiungono disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie e altri beni mobili per un valore di circa 130 mila euro, pari al profitto del reato ipotizzato.

All’amministratore vengono contestate, allo stato delle indagini, le ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode fiscale, attraverso l’emissione di fatture false e l’occultamento o la distruzione di documentazione contabile.