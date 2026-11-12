Cammarata si dimette da presidente provinciale e lascia FdI

Nino Cammarata dà l’addio a Fratelli d’Italia. Un divorzio che era stato anticipato nei giorni scorsi da ViviEnna e concretizzatosi questa sera nel corso della direzione provinciale del partito. Il sindaco di Piazza Armerina ha rassegnato le dimissioni da presidente provinciale annunciando anche l’uscita da FdI.

Il passaggio alla Lega

Si chiude così, con un atto ufficiale, una vicenda che covava da tempo e le cui avvisaglie erano già emerse.Cammarata non ha indicato quale sarà il suo futuro politico. Le indiscrezioni che circolano, tuttavia, lo danno vicino alla Lega del vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, partito che sta cercando di allargare la propria presenza sul territorio ennese e soprattutto regionale.

Gli scenari

Un approdo che, se confermato, andrebbe letto in chiave di una possibile candidatura alle prossime regionali e/o politiche forte di un bacino elettorale che il sindaco rivendica come proprio.Il primo passaggio sarà di natura organizzativa: dopo le dimissioni, i vertici regionali di FdI dovranno nominare un commissario provinciale che guidi il partito. Il nodo politico, però, riguarda il peso dell’addio. A Piazza Armerina, infatti, Cammarata è il riferimento di un gruppo ampio e compatto, e si attende di capire se consiglieri comunali e assessori di Fratelli d’Italia nel Comune da lui guidato sceglieranno di seguirlo.

Se così fosse Fratelli d’Italia perderebbe in un colpo solo la propria rappresentanza istituzionale in uno dei centri principali della provincia. Negli ambienti del partito si parla di possibili ulteriori movimenti, con altri esponenti pronti a valutare la propria posizione. I prossimi due giorni saranno decisivi per chiarire numeri e destinazioni.Per Fratelli d’Italia è una prova non semplice. Per la Lega, se l’operazione andasse in porto, sarebbe un colpo significativo in una provincia dove i partiti si contendono ogni voto in vista delle prossime sfide elettorali.