Nissa-Enna, trasferta a Caltanissetta vietata ai tifosi gialloverdi

Non sarà una domenica come le altre per Nissa ed Enna. In occasione della gara in programma allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, valida per la dodicesima giornata del Girone I di Serie D, le autorità hanno disposto il divieto di accesso all’impianto per tutti i residenti nel Comune di Enna e nella provincia.

Una decisione che impedirà ai sostenitori gialloverdi di seguire la squadra in trasferta e che affonda le proprie ragioni nei precedenti di tensione tra le due tifoserie.

Gli scontri del passato e il provvedimento

Non si tratta, infatti, di una rivalità soltanto sportiva. In occasione di un precedente confronto tra Nissa ed Enna, a Caltanissetta, si verificarono gravi episodi di violenza nei pressi dello stadio. Le indagini portarono all’identificazione di 22 tifosi, 13 nisseni e 9 ennesi, destinatari di altrettanti Daspo.

Il provvedimento adottato per la prossima partita si inserisce dunque in un quadro di attenzione delle autorità per la sicurezza pubblica. L’Enna Calcio ha preso atto della decisione, invitando i propri sostenitori a rispettare le disposizioni.

Enna, serve una svolta dopo il cambio di proprietà

Sul terreno di gioco, però, la posta in palio sarà particolarmente importante soprattutto per gli ospiti. L’Enna arriva all’appuntamento in una situazione di classifica estremamente complicata: dopo undici giornate è ultimo a quota tre punti, appaiato al Ragusa.

Il recente cambio di proprietà, con l’arrivo di Filippo Garofalo alla guida della società, ha aperto una nuova fase per il club. Adesso, però, servono risposte anche dal campo. La risalita della classifica non può più essere rimandata e la trasferta di Caltanissetta rappresenta un banco di prova significativo.

Nissa, dalle ambizioni di vertice alla crisi di risultati

Anche in casa biancoscudata il momento è tutt’altro che semplice. La Nissa aveva iniziato la stagione con ambizioni importanti, costruendo una squadra con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.

Le aspettative, almeno finora, sono rimaste lontane dai risultati. La formazione nissena naviga nella parte bassa della graduatoria e arriva alla sfida dopo la sconfitta contro il Siracusa.

Domenica, quindi, si incrociano due squadre che hanno bisogno di punti e di una svolta. Per l’Enna può essere l’occasione per cominciare la risalita; per la Nissa un’opportunità per provare a rimettere in carreggiata una stagione fin qui molto deludente. Senza il pubblico ospite, ma con una posta in palio che va ben oltre i tre punti.