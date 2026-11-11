Gaeta, sopralluogo sui lavori: un solo operaio in cantiere e ritardi al campo sportivo

Il cantiere del stadio Gaeta di Enna procede a rilento e il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria appare ancora distante. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dalla IV Commissione Consiliare Permanente, che ha voluto verificare direttamente lo stato dei lavori nell’impianto sportivo.

A preoccupare i componenti della Commissione, presieduta dal geometra Filippo Fiammetta, è soprattutto il ritmo con cui stanno procedendo le attività. Durante la visita è stata infatti rilevata la presenza di un solo operaio impegnato nel cantiere, un dato che solleva interrogativi sulla possibilità di rispettare i tempi previsti.

Campo Gaeta, sopralluogo della IV Commissione

Al sopralluogo hanno partecipato i consiglieri Cappa, Tornabene, Di Venti e Fazzi, oltre a Vasapollo, intervenuto nella qualità di vicepresidente del Consiglio. Presenti anche la Direzione dei lavori, rappresentata dall’ingegnere Lo Giudice, e il Responsabile unico del progetto, ingegnere Amaradio.

La verifica ha consentito di fare il punto sulle opere ancora da completare. Nonostante la proroga già concessa all’impresa appaltatrice, secondo quanto rilevato dalla Commissione, il traguardo della conclusione dei lavori appare ancora lontano.

Un solo operaio in cantiere e diverse opere da completare

Tra gli interventi che mancano all’appello figurano la collocazione delle torri faro, la realizzazione della recinzione e il completamento dell’impianto di illuminazione. Opere indispensabili per restituire al campo la piena funzionalità e consentirne l’utilizzo in condizioni adeguate.

Nella nota diffusa al termine del sopralluogo, la Commissione parla di un andamento dei lavori «particolarmente lento» e sottolinea come la situazione desti «forte preoccupazione» rispetto al rispetto delle scadenze.

Chiesto un incontro urgente con l’impresa

Per affrontare le criticità, la IV Commissione ha chiesto alla Direzione dei lavori e al RUP di convocare con urgenza un incontro con l’impresa esecutrice. L’obiettivo è ottenere spiegazioni sui ritardi accumulati e individuare una tabella di marcia precisa per portare a termine l’intervento.

La richiesta riguarda anche il rafforzamento della presenza degli operai nel cantiere. La Commissione ritiene infatti necessario garantire un numero adeguato di maestranze, così da assicurare continuità alle lavorazioni ed evitare ulteriori slittamenti.

L’obiettivo: restituire il Campo Gaeta alla città entro dicembre

La scadenza indicata è quella della fine di dicembre 2026. È questo il termine entro cui, secondo la Commissione, dovrebbero concludersi gli interventi e l’impianto dovrebbe tornare a disposizione della collettività.

La questione riguarda non soltanto la consegna di un’opera pubblica, ma anche la disponibilità di uno spazio importante per le associazioni sportive, i giovani calciatori e l’intera comunità cittadina.

La IV Commissione ha assicurato che continuerà a monitorare l’andamento del cantiere e il rispetto degli impegni. Adesso la palla passa alla ditta esecutrice: servirà un cambio di passo concreto per trasformare la scadenza di dicembre in un obiettivo realmente raggiungibile.