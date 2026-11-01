Stadio Gaeta, oltre 50 mila euro dal ribasso d’asta per completare gli interventi

I lavori allo stadio comunale Gaeta proseguono, ma dal ribasso d’asta arrivano nuove risorse da reinvestire nell’impianto sportivo. A comunicarlo è l’assessore allo Sport, Giuseppe Trovato, che ha spiegato come siano stati recuperati oltre 50 mila euro, somme destinate a ulteriori interventi di manutenzione e miglioramento della struttura.

I lavori

Tra le opere previste figura la sistemazione di un cancello dello stadio, oltre ad altri lavori di minore entità che riguarderanno, tra l’altro, l’impianto di illuminazione e la rete di recinzione. Per quest’ultima è stata indetta una gara d’appalto finanziata con i 360 mila euro messi a disposizione dalla Regione.

Il nodo della consegna

Il quadro degli interventi, dunque, si amplia, ma resta il nodo dei tempi di riconsegna dell’impianto. I lavori non sono ancora conclusi e l’indisponibilità del Gaeta continua a pesare sull’Enna Calcio, costretto a disputare le proprie partite casalinghe allo stadio di Niscemi.

Lo scontro con Travagin e la trattativa per cedere il club

La scadenza indicata per il completamento delle opere è fissata a metà novembre, ma non si esclude che possa essere necessario ulteriore tempo prima di restituire pienamente lo stadio alla città e alla società sportiva.

La questione del Gaeta è diventata, intanto, uno dei principali terreni di scontro tra l’amministrazione comunale e il presidente dell’Enna, Giancarlo Travagin. Proprio i tempi e le condizioni di disponibilità dell’impianto sono al centro del braccio di ferro tra le parti.

Una tensione che si intreccia con la vicenda societaria, dopo la decisione di Travagin di mettere in vendita il club. La trattativa per la cessione dell’Enna è tuttora in corso e il futuro della società resta legato anche alla soluzione del problema stadio.