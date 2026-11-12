Fai per le scuole, appuntamenti a Nicosia e Piazza Armerina

Dal 23 al 28 novembre 2026 anche la provincia di Enna sarà protagonista delle Giornate FAI per le Scuole, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano che quest’anno raggiunge la sua quindicesima edizione. Un appuntamento dedicato agli studenti, chiamati a scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale attraverso visite speciali guidate dai loro coetanei.

In Sicilia saranno oltre dieci i centri coinvolti, con aperture straordinarie distribuite in diverse province. Per il territorio ennese gli appuntamenti interesseranno Nicosia e Piazza Armerina, due comuni che custodiscono testimonianze significative della storia e dell’identità dell’Isola.

Nicosia, alla scoperta della Basilica di Santa Maria Maggiore

A Nicosia il percorso porterà gli studenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore, edificio di origine normanna situato nella parte alta della città, ai piedi del castello. Ricostruita nel Settecento dopo una frana che nel 1757 distrusse la precedente struttura, la basilica conserva importanti opere d’arte.

Tra queste spiccano la monumentale Cona marmorea di Antonello Gagini, realizzata nel 1512, il Trono di Carlo V e il Crocifisso del Padre della Provvidenza. Ad accompagnare i visitatori saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fratelli Testa di Nicosia.

Piazza Armerina, porte aperte al Palazzo di Città

A Piazza Armerina sarà invece possibile conoscere da vicino il Palazzo di Città e il Circolo di Cultura, edificio settecentesco progettato dall’architetto catanese Francesco Battaglia.

Il percorso consentirà di approfondire la storia del palazzo, nato come sede del Senato cittadino, soffermandosi sulla facciata monumentale, sulla balconata e sugli ambienti interni. Particolarmente interessante il salone principale, oggi sede del Consiglio comunale, impreziosito dagli affreschi di Gioacchino Martorana e da quattro grandi tele del Settecento.

Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Chinnici-Roncalli di Piazza Armerina.

Gli studenti diventano guide del patrimonio

Il cuore delle Giornate FAI per le Scuole è rappresentato proprio dal coinvolgimento diretto dei ragazzi. Gli Apprendisti Ciceroni, preparati dai volontari del FAI insieme ai docenti, diventano guide dei luoghi del proprio territorio, trasformando la conoscenza in un’esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa si svolge in tutta Italia ed è riservata alle Classi Amiche FAI, cioè alle scuole che aderiscono al progetto educativo della Fondazione.

I numeri dell’edizione 2025 raccontano la portata della manifestazione: 7.500 Apprendisti Ciceroni e 36.000 studenti coinvolti. Un’occasione che, anche nell’Ennese, mette al centro le nuove generazioni e il loro ruolo nella conoscenza, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.