Piazza Armerina, Baby Sindaco e Consulta giovanile fermi: Grancagnolo attacca la Giunta

Dura presa di posizione di Cateno Grancagnolo, consigliere comunale di Forza Italia a Piazza Armerina, sulla mancata attuazione del regolamento del Baby Sindaco e del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, per il secondo anno consecutivo. Nel mirino anche la mancata attivazione della Consulta comunale giovanile.

L’attacco alla Giunta

Secondo Grancagnolo, bambini e giovani non rappresenterebbero una priorità per l’Amministrazione e, in particolare, per l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Zanerolli. Il consigliere denuncia non soltanto l’assenza di strumenti di partecipazione istituzionale, ma anche la mancata attenzione alle richieste e alle proposte avanzate dalle nuove generazioni. «Anche quando i giovani chiedono attenzione, risposte e ascolto, dall’Amministrazione arriva soltanto silenzio», afferma.

«Servono fatti, non promesse»

Grancagnolo rivendica il ruolo delle iniziative promosse dal gruppo consiliare di Forza Italia, citando in particolare la battaglia sui parchi giochi, per sollecitare risposte da parte della Giunta. «I regolamenti non si approvano per tenerli nei cassetti e i giovani non si ascoltano soltanto quando fa comodo», sottolinea. Da qui la richiesta all’assessore di dare attuazione ai regolamenti comunali e di aprire un confronto concreto con i ragazzi. «Non sono cittadini di serie B: meritano rispetto, ascolto e fatti concreti», conclude il consigliere.