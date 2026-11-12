Violenza sulle donne, il progetto “Nessuna resti indietro!” entra nelle scuole ennesi

Prevenzione della violenza di genere, contrasto agli stereotipi e tutela delle vittime. Sono i temi al centro di “Nessuna resti indietro!”, progetto di Servizio Civile Universale promosso dall’associazione CO.TU.LE VI., attraverso lo sportello Diana.

Iniziative a Enna e Regalbuto

L’iniziativa prevede un’attività di sensibilizzazione rivolta al territorio, con particolare attenzione agli studenti. Il 24 e il 26 novembre sono in programma due incontri nelle scuole di Regalbuto ed Enna, ai quali prenderanno parte psicologi, avvocati e rappresentanti delle forze dell’ordine.Gli interventi saranno dedicati al riconoscimento dei comportamenti discriminatori e delle dinamiche che possono precedere episodi di violenza, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sul tema.

L’ascolto di una confessione

Nel corso degli incontri sarà inoltre proposto l’ascolto di una registrazione audio contenente la confessione dell’autore di un femminicidio commesso a Enna nel 2012. Una testimonianza legata a un caso realmente accaduto, scelta dagli organizzatori come spunto di riflessione sulle conseguenze della violenza contro le donne.Il progetto punta anche a rafforzare la rete territoriale di sostegno alle vittime, attraverso il coinvolgimento delle volontarie, delle istituzioni e degli istituti scolastici. L’obiettivo è favorire l’emersione delle situazioni di abuso e ridurre il rischio che le vittime rimangano isolate.