Piazza Armerina, democrazia partecipata: Piazza 3.0 contesta l’esclusione
Piazza Armerina - 09/11/2026
L’associazione Piazza 3.0 solleva interrogativi sulla procedura adottata dal Comune di Piazza Armerina per la Democrazia Partecipata 2026 e denuncia l’esclusione della propria proposta. Al centro della contestazione una piattaforma digitale open source, pensata per consentire ai cittadini di partecipare alle decisioni pubbliche attraverso il voto sui progetti.
Secondo l’associazione, la proposta sarebbe stata esclusa anche per la mancata presentazione di una demo, requisito che, sostiene Piazza 3.0, non sarebbe mai stato formalmente richiesto.
La polemica riguarda anche l’approvazione di un altro progetto, avvenuta, secondo quanto riferito dall’associazione, senza una votazione popolare.
Piazza 3.0 chiede trasparenza e parità di trattamento
Un altro punto contestato riguarda l’impossibilità di prevedere canoni annuali: l’associazione afferma di non aver ricevuto indicazioni sulla norma che vieterebbe tale spesa. Il progetto prevedeva un costo di 350 euro annui su un finanziamento complessivo di 11.777,47 euro.
Piazza 3.0 lamenta inoltre le difficoltà economiche nel sostenere eventuali iniziative legali per contestare l’esclusione. «Non chiediamo privilegi: chiediamo trasparenza, parità di trattamento e il rispetto del diritto dei cittadini di partecipare e scegliere», conclude l’associazione nella lettera aperta alla cittadinanza