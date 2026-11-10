Cammarata lascia FdI, i retroscena della rottura e le sirene della Lega

In politica, si sa, raramente si divorzia per una sola ragione. E quello che si starebbe consumando tra Nino Cammarata e Fratelli d’Italia avrebbe il sapore di una separazione maturata nel tempo, tra risultati elettorali deludenti, rapporti politici mai decollati e qualche malumore diventato ormai difficile da nascondere. Il sindaco di Piazza Armerina, presidente provinciale di FdI, sarebbe pronto a lasciare il partito per approdare alla Lega Italia federata. L’appuntamento da osservare è quello di giovedì 12 novembre, quando la direzione provinciale, convocata nella sede della Federazione, avrà all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente.

Il primo campanello d’allarme dalle amministrative

I primi veri scricchiolii si sarebbero avvertiti alle elezioni comunali nell’Ennese. A cominciare dal capoluogo, dove Fratelli d’Italia non è riuscita a raggiungere la soglia del 5%, rimanendo fuori dal Consiglio comunale. Un risultato difficile da archiviare e l’unico sorriso è arrivato da Centuripe, con la riconferma di Salvatore La Spina. Ma anche qui, a voler essere precisi, la competizione aveva un solo vero avversario: il quorum. Insomma, non esattamente una cavalcata elettorale da consegnare agli annali.

Curcuraci alla Commissione di gara, la nomina che avrebbe fatto traboccare il vaso

Secondo fonti bene informate, a rendere irreversibile il raffreddamento dei rapporti sarebbe stata la nomina di Sinuhe Curcuraci, avvocato piazzese e noto penalista, alla vicepresidenza della Commissione di gara di Caltanissetta. Una designazione sulla quale si sarebbe spesa in prima persona la deputata nazionale di FdI Eliana Longi. Ed è proprio qui che il retroscena si fa più interessante: i rapporti tra la parlamentare e il sindaco piazzese non sarebbero mai stati particolarmente idilliaci.

Le sirene della Lega e il futuro politico di Cammarata

A quel punto le sirene del Carroccio avrebbero trovato terreno fertile. Cammarata era entrato in Fratelli d’Italia anche per la vicinanza politica al ministro Nello Musumeci, ma gli equilibri sembrano oggi cambiati. La Lega, attraverso il vicepresidente della Regione Luca Sammartino, starebbe conducendo una campagna di espansione in Sicilia, puntando su amministratori e personalità con un radicamento territoriale. Per il sindaco piazzese potrebbe aprirsi una nuova stagione, con uno sguardo alle Regionali ed alle Politiche del 2027: cosa farà Cammarata è ancora presto per dirlo ma questo è il ventaglio delle opportunità.

Il dopo Cammarata a Piazza Armerina: spunta Zanerolli

C’è poi un’altra partita, forse ancora più delicata, che si gioca dentro Palazzo di Città. Cammarata è al secondo mandato e non potrà ricandidarsi immediatamente alla carica di sindaco. Secondo alcune fonti, starebbe già ragionando con i collaboratori più fidati sul futuro amministrativo della città. Tra le ipotesi che circolano ci sarebbe quella di convergere sull’attuale assessore Deborha Zanerolli, possibile soluzione per garantire continuità all’esperienza amministrativa.