Democrazia partecipata, 18 mila euro ad Enna per il progetto vincente

Diciotto mila euro e poco meno di due settimane per presentare un progetto. A Enna torna la Democrazia partecipata e il Comune ha fissato al 6 ottobre, alle ore 12, il termine entro cui cittadini e associazioni potranno mettere sul tavolo idee e interventi per la città. Le risorse disponibili sono, in questa fase, 18 mila euro complessivi.

Scadenza

Possono partecipare i cittadini residenti a Enna che abbiano compiuto 16 anni e le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi con sede legale e operativa nel territorio comunale. Ogni avente diritto può presentare una sola proposta.

Ambiti

Il campo è ampio: cultura, sport, istruzione, turismo, ambiente e servizi sociali, ma anche manutenzione del territorio, sicurezza, protezione civile, sviluppo economico, trasporti e mobilità.

La scheda dovrà illustrare la proposta, gli obiettivi, le azioni previste, i risultati attesi, il luogo dell’intervento e il costo stimato.

Presentazione

La documentazione può essere inviata tramite PEC a protocollo@pec.comune.enna.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Coppola 2, dal lunedì al venerdì.

Per partecipare è necessario allegare alla scheda, compilata e sottoscritta, una copia di un documento d’identità valido. Per le persone giuridiche è richiesta anche la documentazione relativa al legale rappresentante.

Procedura

L’iniziativa è stata attivata dalla Giunta con la delibera n. 304 del 21 settembre 2026. I 18 mila euro indicati dal Comune sono una disponibilità provvisoria: saranno le successive fasi della procedura a stabilire quali proposte potranno essere ammesse e finanziate.