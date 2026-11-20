C’era molta attesa mercoledì sera, per la seduta del Consiglio comunale di Valguarnera dedicata alla costruenda Casa della Salute di contrada Marcato, il cui cantiere è fermo da oltre un anno ed i lavori iniziati da 6 anni. L’incontro ha però lasciato spazio alla delusione per l’assenza del direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, invitato per fare chiarezza sullo stato dei lavori.

L’assenza del direttore generale dell’Asp

Il presidente del Consiglio, Carmelo Auzzino, ha comunicato inizialmente in aula che il manager, contattato al telefono, ha declinato l’invito spiegando di non partecipare ai consigli comunali, senza inviare tuttavia alcun collaboratore che venisse a spiegare al posto suo. Una scelta che ha amareggiato i presenti, anche perché il comitato cittadino aveva chiesto proprio un confronto istituzionale dopo precedenti rifiuti a incontrarsi nella propria sede.

Per provare a sbloccare il dialogo, l’aula ha deciso di inviare una seconda convocazione. Se non ci sarà apertura, si chiederà un incontro negli uffici dell’Asp a Enna, valutando in seguito altre forme di mobilitazione. Il confronto si è svolto in un clima composto ma segnato dal rammarico.

Le reazioni dei consiglieri e degli amministratori

Tra gli interventi: Lorenzo Scarlata ha proposto di costituire subito una delegazione per chiedere un vertice a Enna. Angelo Bruno ha espresso parole più dure, parlando di un gesto che pesa sull’intera comunità e invitando a una mobilitazione unitaria e trasversale.

Filippa D’Angelo, già consigliera di maggioranza nel 2018 con la giunta Draià, ha chiesto scusa ai cittadini per aver sostenuto all’epoca la scelta del nuovo poliambulatorio in contrada Marcato al posto del “Sebastiano Arena”, ritenendo oggi più vantaggiosa una ristrutturazione della vecchia struttura e rammaricandosi per l’assenza dei vertici sanitari.

L’ex sindaca Draià ha replicato precisando che il “Sebastiano Arena” era inagibile per certificazioni tecniche dell’Asp e per un provvedimento di chiusura totale disposto dai Nas, e non per una semplice sospensione.

La sindaca Cutrona: «Insisterò per avere Zappia in aula»

La sindaca Carmen Cutrona ha espresso invece dispiacere per il posto vuoto, ricordando un recente incontro in cui Zappia aveva accennato al possibile completamento a breve di almeno un piano e aveva riferito di aver trasmesso agli organi competenti le verifiche su alcune difformità progettuali.

La prima cittadina ha detto inoltre che insisterà per avere il direttore in aula, auspicando che l’impegno preso con Valguarnera venga mantenuto.

Il comitato cittadino: «Vogliamo risposte concrete»

Carlo Garofalo, referente del comitato cittadino, ha ringraziato il presidente Auzzino per la convocazione, ma ha evidenziato la frustrazione per non aver potuto porre domande su tempi, stop del cantiere, difformità, specialistiche e medici, ricordando le criticità avviate nel 2016 con il “Sebastiano Arena” e il timore di ritrovarsi ancora senza risposte concrete.

Garofalo ha infine concluso ricordando il lungo calvario della sanità locale ed è tornato al 2016, quando i Nas sospesero le attività al “Sebastiano Arena” concedendo 180 giorni per sanare le irregolarità invece di investire con costi decuplicati su un altro progetto:

«Sarebbe bastato investire allora centomila euro per mettere subito a norma almeno il primo piano. Oggi, invece, ci ritroviamo con un’opera incompiuta, altri fondi da cercare e un pugno di mosche in mano».