Approda mercoledì a Valguarnera in consiglio comunale alle ore 18, il problema del costruendo poliambulatorio di contrada Marcato i cui lavori iniziati 6 anni orsono sono bloccati da tempo.

Invitati il direttore generale dell’Asp e l’ufficio tecnico sanitario

Tra gli invitati che potrebbero dare risposte certe sui lavori, il direttore generale dell’Asp Mario Zappia e l’ufficio tecnico sanitario.

All’ordine del giorno della seduta straordinaria ed urgente, lo stato dei lavori; i fondi utilizzati; le difformità progettuali- già oggetto di contestazione- rispetto al progetto 2020; i servizi previsti con le rispettive branche specialistiche; i tempi di apertura.

La richiesta del comitato civico

Detto Consiglio è stato convocato dietro invito del comitato civico locale presieduto dal dottor Carlo Garofalo che in diverse occasioni aveva invitato il direttore generale affinché venisse a relazionare pubblicamente sullo stato dei lavori della struttura sanitaria.

Invito mai accolto in quanto lo stesso direttore aveva scritto che il confronto poteva avvenire solo in sede istituzionale. Quindi non c’è migliore occasione di questa- fanno sapere dal comitato- di poter apprendere dalla sua viva voce di come stanno le cose su questa intricata vicenda.

La parola ai cittadini, decide il Consiglio

Nella richiesta di convocazione il comitato cittadino aveva chiesto al presidente del Consiglio Carmelo Auzzino di dare voce anche ai cittadini che avessero chiesto la parola. Ma dovrà essere la stessa assemblea consiliare attraverso il voto ad esprimersi in merito.

Nell’attesa, Carlo Garofalo a nome di tutto il comitato tiene a ringraziare il presidente Auzzino per la convocazione del Consiglio e per l’invito al Direttore generale dell’Asp, augurandosi che lo stesso sia presente in modo da rispondere ai tanti quesiti sollevati dalla cittadinanza.