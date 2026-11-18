Un giovane militare originario di Aidone è rimasto ferito venerdì scorso dopo essere intervenuto per sedare una lite tra due cittadini stranieri. Il fatto è avvenuto in strada, dove i due uomini stavano litigando violentemente. Il militare, in paese per trascorrere un periodo di licenza, ha cercato di separarli e riportare la calma, ma durante l’intervento è stato ferito a una gamba, presumibilmente con una bottiglia rotta. Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

I due stranieri

I due cittadini stranieri, come precisato dalla prima cittadina, non sono ospiti dei centri di accoglienza presenti nel territorio, ma risiedono ad Aidone per motivi di lavoro.

Il sindaco: «Un gesto di straordinario valore umano»

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare le responsabilità del ferimento.

Intanto, il sindaco Annamaria Raccuglia ha voluto esprimere pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità al giovane concittadino, annunciando anche la volontà di conferirgli un encomio.

«Il nostro giovane concittadino Giuseppe Minincleri, arruolato nell’Esercito Italiano, ha dato prova di grande coraggio e altruismo, intervenendo in una vicenda che ha visto coinvolti due ragazzi stranieri, non provenienti dai centri di accoglienza presenti nel nostro territorio, e mettendo a rischio la propria incolumità per prestare aiuto agli altri».

La prima cittadina ha quindi sottolineato il valore del suo intervento: «Un gesto di straordinario valore umano, che testimonia generosità, senso di responsabilità e capacità di agire concretamente di fronte a una situazione di pericolo».

Annunciato un encomio per Giuseppe Minincleri

Dopo aver contattato la famiglia del militare nelle ore successive all’accaduto, Raccuglia ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale di riconoscere ufficialmente il gesto.

«Dopo aver sentito la famiglia nelle ore successive all’accaduto, desidero esprimere, oltre alla mia personale riconoscenza, la volontà dell’Amministrazione comunale di conferire un encomio al nostro giovane concittadino, quale segno tangibile di gratitudine per il coraggio dimostrato».

Un riconoscimento che vuole rappresentare anche la gratitudine di un’intera comunità. «A Giuseppe rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione, con l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità di Aidone, orgogliosa del suo gesto e dei valori che rappresenta», ha concluso il sindaco.